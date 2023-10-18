К квартире подошли в судейском порядке

К 4,5 года заключения каждого приговорил Симоновский суд Москвы бывшего пресс-секретаря Хамовнического райсуда столицы Ираклия Сохадзе и индивидуального предпринимателя Дениса Беньяминова за попытку мошеннического присвоения квартиры погибшего человека. Их сообщница получила два года. По данным следствия, активным участником аферы был экс-помощник председателя Хамовнического суда, впоследствии мировой судья Александр Сихарулидзе, который скрылся и объявлен в розыск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Помещенных в СИЗО Ираклия Сохадзе и Дениса Беньяминова доставили в суд с опозданием, поэтому находившейся под подпиской о невыезде их сообщнице Марине Каримовой и другим участникам процесса пришлось подождать оглашения приговора около часа. В прошедших накануне прениях прокурор попросил признать троих подсудимых виновными по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на особо крупное мошенничество), приговорить мужчин к пяти годам колонии общего режима каждого, их знакомую — к четырем годам и назначить им штрафы по 200 тыс. руб.

Гособвинение посчитало доказанным, что злоумышленники пытались завладеть московской квартирой некоего гражданина Майского, страдавшего алкоголизмом и связанным с этим психическим заболеванием. В момент обострения болезни он выбросился из окна своей квартиры и погиб. Об этом стало известно его соседу по дому Денису Беньяминову, а тот сообщил знакомому адвокату и бывшему пресс-секретарю Хамовнического суда Ираклию Сохадзе. Последний, в свою очередь, был приятелем экс-помощника председателя того же суда Александра Сихарулидзе, который успел стать мировым судьей в Пресненском районе Москвы. Вместе они решили завладеть квартирой самоубийцы и привлекли в помощницы знакомую Марину Каримову, которая должна была сыграть роль вдовы и, соответственно, наследницы погибшего.

По материалам дела, злоумышленники оформили липовое свидетельство о заключении в 2010 году в Полтавском загсе (Украина) брака между гражданином Майским и Мариной Каримовой и через суд получили свидетельство о смерти погибшего. В октябре 2021 года они предоставили эти документы нотариусу и написали заявление о вступлении госпожи Каримовой в права наследования. Однако довести преступный умысел до конца им помешали сотрудники ФСБ. Кстати, по данным адвокатов обвиняемых, махинаторов правоохранителям якобы сдали профессиональные квартирные аферисты, которые сами имели виды на освободившуюся квартиру.

В начале июля 2022 года Ираклий Сохадзе и Александр Сихарулидзе были задержаны, однако под стражу удалось взять лишь бывшего пресс-секретаря, поскольку на арест и привлечение к уголовной ответственности мирового судьи требовалось получить разрешение Высшей квалификационной коллегии судей. Пока решался этот вопрос, господин Сихарулидзе скрылся, его объявили в розыск. Его уголовное дело позднее было выделено в отдельное производство.

Тем временем Ираклий Сохадзе, решивший сотрудничать со следствием, рассказал на допросах о своих сообщниках Денисе Беньяминове и Марине Каримовой, которые вскоре также были задержаны. В отношении девушки следствие решило ограничиться подпиской о невыезде, а господина Беньяминова суд по ходатайству следователя отправил под стражу.

В ходе предварительного следствия и суда все фигуранты признали вину и покаялись в содеянном. Однако, как пояснили “Ъ” защитники подсудимых, право на рассмотрение их дела в особом порядке обвиняемым не предоставили, поскольку речь шла о покушении на совершение тяжкого преступления, предусматривающем наказание до десяти лет заключения.

Процесс по делу о покушении на мошенничество стартовал в мае этого года и с учетом того обстоятельства, что фигуранты признавали вину, не занял много времени. В итоге председательствующая судья Светлана Тумакина приговорила Ираклия Сохадзе и Дениса Беньяминова к 4,5 года колонии общего режима каждого, а их сообщницу Марину Каримову — к двум годам. При этом каждый осужденный будет обязан заплатить в доход государства штраф в размере 200 тыс. руб.

Когда судья огласила наказание, назначенное подсудимой Каримовой, один из конвойных надел на нее наручники. Приговор, судя по реакции осужденной, стал для нее неожиданным: видимо, она рассчитывала на условный срок.

Адвокаты фигурантов, выйдя из зала заседаний, заявили “Ъ”, что будут обжаловать приговор. «У них разовый эпизод покушения на мошенничество, на которое их подбил сбежавший Сихарулидзе,— заметил не пожелавший представиться защитник.— А поскольку мы рассчитывали для парней на меньший срок — 3,5 года, то обязательно подадим в горсуд апелляцию».

Алексей Соковнин