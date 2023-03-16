Парковки расчертят по-семейному

В Минстрое обсуждают новые послабления для девелоперов жилой недвижимости. Предлагается учитывать в Росреестре «семейные» парковки на два автомобиля как два отдельных места, что позволит застройщикам сократить их число. Для девелоперов строительство паркингов считается нерентабельным, но их сокращение может повысить нагрузку на инфраструктуру и отпугнуть часть покупателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Тимофей Изотов, Коммерсантъ Фото: Тимофей Изотов, Коммерсантъ

Минстрой готовит послабления для девелоперов, строящих парковочные места в жилых комплексах. Как рассказал “Ъ” источник, знакомый с обсуждением проекта приказа министерства, по документу «семейные» машино-места на два автомобиля теперь смогут учитываться в Росреестре не одним лотом, а отдельными объектами недвижимости. По словам источника “Ъ”, с инициативой выступил Клуб инвесторов Москвы (КИМ), объединяющий застройщиков. Исполнительный директор КИМа Владислав Преображенский это подтвердил. В Минстрое на вопросы “Ъ” не ответили.

Как следует из пояснительной записки к документу, с которой ознакомился “Ъ”, застройщики получают разрешения на строительство многоквартирных домов, где проектом предусмотрены блокирующие и зависимые машино-места, вмещающие более одного автомобиля. Росреестр регистрирует такие объекты как одно парковочное место, не учитывая вместимости. По нормам Росреестра парковочные места в многоквартирных домах должны быть минимум 5,3 м на 2,5 м, а максимальный размер не ограничен. Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин говорит, что нормативы обеспеченности жителей парковочными местами зависят от площади застройки. Если блокирующие и зависимые места будут считаться как несколько объектов, застройщикам будет намного легче соблюдать нормативы и можно будет строить меньше машино-мест, поясняет он. В Росреестре комментарий не предоставили.

По словам CEO Dataflat.ru Александра Пыпина, в московских новостройках сейчас есть 19,5 тыс. парковочных мест, из них 10,1 тыс.— в сданных корпусах. На «семейные» места в новостройках приходится от 10% до 30% от всех, уточняет президент межотраслевой ассоциации СРО «Синергия» Александра Белоус. Коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков говорит, что девелопер моделирует различные схемы проезда и размещения парковочных мест для эффективного использования пространства, чтобы избежать пустых площадей.

Замдиректора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов говорит, что покупка «семейных» парковок позволяет экономить до 20% от трат на машино-место. По данным BnMap.Pro, парковочное место в московских новостройках в среднем стоит 1,9–2,8 млн руб. Для подземного паркинга новостроек бизнес-класса цены на стандартное место начинаются от 1 млн руб., для премиум-класса — от 1,5 млн руб., в элитных апарт-комплексах — от 3,5 млн руб., а в высокобюджетных проектах — от 6 млн руб., подсчитала старший консультант-аналитик департамента жилой недвижимости Nikoliers Анна Мурмуридис.

Зампред комитета «Деловой России» по строительству Алексей Долматов уверен, что предложенная мера необходима для застройщиков, так как строительство паркингов для девелоперов нерентабельно. По его данным, к моменту завершения проекта непроданными могут оставаться от 50% и более мест. По данным Dataflat.ru, в феврале 2023 года в столичных новостройках было продано 600 машино-мест, что в два раза меньше, чем годом ранее.

Директор фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди считает, что вместо смягчения требований для застройщиков стоило бы снижать привлекательность владения автомобилем и стимулировать граждан пользоваться общественным транспортом. Пока, подчеркивает она, потребность в автомобиле высока, и раз люди не хотят отказываться от него, то парковки необходимы. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов говорит, что в жилых комплексах плотной застройки потребности в паркинге особенно велики и сокращение числа машино-мест вызовет необходимость парковаться во дворе, вблизи соседних домов. Это также может повлиять на покупателей квартир — автовладельцев, которые предпочтут жилой комплекс с достаточным паркингом, указывает он.

Дарья Андрианова