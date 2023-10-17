Росрыболовство получило 66 млрд рублей от продажи прав на добычу краба

Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) продало права на добычу краба на 66 млрд руб., свидетельствуют итоги первых девяти аукционов в рамках второго этапа программы инвестиционных квот. По данным «Ведомостей», разыграть удалось восемь лотов — при стартовой цене 61 млрд руб. инвесторы согласились заплатить 66 млрд руб. Девятый участник отозвал свою заявку на аукцион.

Победитель двух аукционов — компания «Владкраб» (входит в «Русский краб») — заключил сделку о продаже на 17,5 млрд руб. Еще два аукциона выиграла компания «Островной краб» (управляется УК «Дальневосточный рыбак») — она также заключила сделку на 17,5 млрд руб.

Два лота выиграла компания «Север» (член Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока), по одному лоту получили компании «Антей» (входит в ГК «Антей») и «Амуррыбпром» (на 87% принадлежит дальневосточному бизнесмену Александру Ро).

В июле Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о возможной монополизации рынка добычи краба и отдельных видов рыбы при распределении инвестиционных квот. В Минпромторге сообщали, что источником финансирования субсидии на строительство краболовов на дальневосточных верфях послужат доходы от аукционов по продаже прав на вылов краба.

Второй этап программы инвестиционных квот был анонсирован в конце 2022 года. В рамках программы планируется перераспределить половину всех прав на крабодобычу на Дальнем Востоке. По итогам первого этапа (2018–2020 годы), было разыграно 50% квот, после чего инвесторы пообещали построить 64 рыбопромысловых судна и 41 краболов. Ожидается, что по итогам второго этапа инвесторы согласуют строительство еще 45 судов и 17 заводов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Краболовы отпустили в свободное плавание».