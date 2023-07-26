Краболовы отпустили в свободное плавание

На выплату субсидии, компенсирующей 20% затрат на строительство судов на дальневосточных верфях, в бюджете в этом году денег не хватило. Инвестор «Маг-Си», уже получивший сданный краболов за 1,5 млрд руб., не смог получить субсидию, поскольку в бюджете на 2023–2025 годы деньги на это не предусмотрены. При этом в 2023 году на Дальнем Востоке должны быть сданы еще три краболова. Минпромторг пробует добиться дополнительных средств в рамках формирования бюджета на 2024–2026 годы и уверяет, что сворачивание программы субсидирования не обсуждается. А рыбопромышленники предупреждают о возможности оттока заказов с дальневосточных верфей, где себестоимость строительства дороже, если с субсидиями продолжатся перебои.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Постройка рыбопромысловых и краболовных судов на Дальнем Востоке, которую государство стимулировало за счет субсидии, призванной покрыть разницу в себестоимости строительства на дальневосточных верфях и предприятиях европейской части РФ, может оказаться под угрозой из-за отсутствия средств в бюджете. ООО «Маг-Си Интернешнл», следует из его переписки с Минпромторгом (“Ъ” видел бумаги), построило краболовное судно «Омолон» на Хабаровском судостроительном заводе, которое было сдано в конце марта. Затем компания обратилась в Минпромторг с заявлением на предоставление субсидии. По проекту заявления, она должна покрыть 306 млн руб. из 1,5 млрд руб. стоимости судна.

Субсидия по постановлению правительства №1138 выплачивается с 2021 года, ее размер составляет 20% стоимости строительства судна (без учета НДС), но не более 340 млн руб. Как пояснил “Ъ” президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев (все краболовы, строящиеся на Дальнем Востоке, заказаны членами ассоциации), на текущий момент из трех переданных заказчикам судов субсидия выплачена по двум. Инвестор получил субсидию в год сдачи судов: соответственно в 2021 и 2022 годах, поясняет он. В этом году на Дальнем Востоке, помимо судна «Маг-Си», должно быть сдано еще два краболова.

Однако заявка «Маг-Си» не была удовлетворена. Минпромторг ответил, что федеральным бюджетом на 2023–2025 годы средства на эту субсидию не предусмотрены. В Минпромторге это подтвердили “Ъ” и сообщили, что «в настоящее время, в рамках формирования проекта закона о бюджете на 2024–2026 годы, Минпромторгом запрошены дополнительные бюджетные ассигнования на реализацию данной меры». При принятии правкомиссией решения о выделении запрошенных Минпромторгом средств «заказчики строительства судов краболовов, в том числе и компания "Маг-Си", смогут обратиться за получением субсидии», говорят в министерстве.

При этом в начале года аппарат полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева анонсировал потенциальное повышение субсидии: Минпромторг предложил повысить ее до 28% от стоимости судна, но не более 520 млн руб. Как пояснили “Ъ” в Минпромторге, вопрос увеличения размера субсидии до 28% также «прорабатывается заинтересованными ведомствами в части определения источников». «Сворачивание» программы субсидирования не обсуждается, заверили “Ъ” в ведомстве.

Субсидия призвана обеспечить конкурентоспособность дальневосточных верфей и стимулировать строительство судов в регионе, говорит Герман Зверев. «Это решение стало одним из основных факторов при выборе верфей и расчете экономической эффективности строительства краболовов,— подчеркивает он.— В результате из 41 краболова, законтрактованного по итогам крабовых аукционов 2019 года, 16 строятся на Дальнем Востоке. Это очень существенный заказ для верфей региона, которые десятилетиями не строили подобные суда». В этом году начинается второй этап крабовых аукционов, напоминает он — под строительство судов уже в этом году будет реализовано 26 лотов с квотами на добычу краба на Дальнем Востоке. «Принцип "где ловим, там и строим" не закреплен в законе, а значит, предприятия могут разместить заказы на верфях и европейской части России,— говорит господин Зверев.— "Перебои" с выплатой субсидий действительно могут повлиять на решение о месте строительства судов».

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что субсидия крайне важна, поскольку, не будь этих льгот, многие инвесторы не стали бы заказывать суда на дальневосточных верфях, у которых и финансовое положение не так стабильно, как у верфей других регионов, и сроки сдачи более продолжительны. Даже с субсидией, отмечает он, проблемы останутся, поскольку необходимость перепроектирования и замены судового комплектующего оборудования влияет на сроки сдачи и стоимость краболовов. Эксперт подчеркивает, что такого серьезного нарушения, как невыплата согласованной субсидии, допускать нельзя. Однако, чтобы обеспечить финансирование, Минпромторгу придется приложить серьезные усилия, в том числе лоббистские, поскольку, напоминает господин Бурмистров, на 2024 год намечен жесткий секвестр расходов бюджета, за исключением оборонных и социальных.

Наталья Скорлыгина