Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Средства на субсидию для краболовов возьмут от продажи квот на вылов краба в 2023 году

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил «Ъ», что источником финансирования субсидии на строительство краболовов на дальневосточных верфях послужат доходы от аукционов по продаже прав на вылов краба, которые пройдут в нынешнем году. По его словам, мера поддержки по субсидированию строительства судов-краболовов на верфях ДФО была разработана Минсельхозом во исполнение поручения президента РФ и закреплена в постановлении правительства. Реализация этого постановления была передана Минпромторгу.

«В соответствии с поручением президента источником финансирования данной меры являются дополнительные доходы федерального бюджета от проведения аукционов по продаже права на добычу (вылов) крабов в инвестиционных целях,— сообщил господин Евтухов.— Поэтому субсидирование строительства судов-краболовов будет осуществлено по итогам проведения таких аукционов в 2023 году и передачи средств от их продажи Минпромторгу России». Вопрос о «сворачивании» программы субсидирования не обсуждается, подчеркнул он.

Как сообщал «Ъ», в 2023 году на выплату субсидии, компенсирующей 20% затрат на строительство судов на дальневосточных верфях, в бюджете в текущем году денег не хватило, и один инвестор, уже получивший сданный краболов, не смог получить средства. Минпромторг пробует получить дополнительные средства в рамках формирования бюджета на 2024–2026 годы.

Наталья Скорлыгина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...