Средства на субсидию для краболовов возьмут от продажи квот на вылов краба в 2023 году

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил «Ъ», что источником финансирования субсидии на строительство краболовов на дальневосточных верфях послужат доходы от аукционов по продаже прав на вылов краба, которые пройдут в нынешнем году. По его словам, мера поддержки по субсидированию строительства судов-краболовов на верфях ДФО была разработана Минсельхозом во исполнение поручения президента РФ и закреплена в постановлении правительства. Реализация этого постановления была передана Минпромторгу.

«В соответствии с поручением президента источником финансирования данной меры являются дополнительные доходы федерального бюджета от проведения аукционов по продаже права на добычу (вылов) крабов в инвестиционных целях,— сообщил господин Евтухов.— Поэтому субсидирование строительства судов-краболовов будет осуществлено по итогам проведения таких аукционов в 2023 году и передачи средств от их продажи Минпромторгу России». Вопрос о «сворачивании» программы субсидирования не обсуждается, подчеркнул он.

Как сообщал «Ъ», в 2023 году на выплату субсидии, компенсирующей 20% затрат на строительство судов на дальневосточных верфях, в бюджете в текущем году денег не хватило, и один инвестор, уже получивший сданный краболов, не смог получить средства. Минпромторг пробует получить дополнительные средства в рамках формирования бюджета на 2024–2026 годы.

Наталья Скорлыгина