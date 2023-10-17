В Балакове завели дело после прыжка юноши в поролоновую яму вниз головой

Сотрудники СУ СКР по Саратовской области завели уголовное дело об оказании в Балакове услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 11 сентября 18-летний юноша в батутном центре на ул. Трнавской прыгнул головой вниз в поролоновую яму. «При этом сотрудники батутного центра молодому человеку не разъяснили технику безопасности», — уточнили следователи.

Молодой человек получил тяжкий вред здоровью. Сотрудники СКР изучают место происшествия, назначили ряд судмедэкспертиз.

Дарья Васенина

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