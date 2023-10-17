«Интерфакс»: «Русал» рассматривает закрытие нескольких убыточных заводов

Объединенная компания «Русал» (MOEX: RUAL) рассматривает вариант закрытия нескольких убыточных заводов из-за низких цен на алюминий и финансовых потерь от введения экспортных пошлин с привязкой к курсу рубля. Об этом «Интерфаксу» сообщили источники, близкие к одному из кредиторов компании. «Русал» информацию не комментировал.

По оценке эксперта БКС Дмитрия Казакова, слова которого приводит «Интерфакс», наиболее высокие издержки понесли три алюминиевых завода компании — Кандалакшский, Волгоградский и Новокузнецкий. Мощности этих заводов рассчитаны на производство 500 тыс. тонн алюминия (за 2022 год компания выпустила в общей сложности 3,83 млн тонн — 5,6% мирового производства алюминия).

«Интерфакс» отмечает, что снижение курса рубля компенсирует «Русалу» падение цен на алюминий. При этом компания за счет импорта покрывает потребность в глиноземе. В 2022 году «Русал» потерял доступ к Николаевскому глиноземному заводу на территории Украины, а также лишился австралийских поставок глинозема. Эти два источника обеспечивали 40% потребления глинозема компанией. Агентство отмечает, что после прекращения работы на николаевском глиноземе компания переключилась на импортные источники, что повысило затраты на логистику.

13 октября «Русал» сообщил, что с трудом сохраняет устойчивость на мировом рынке, в том числе в виде отказа от закупок алюминия со стороны Novelis Europe в 2024 году. 10 октября американская Novelis отказалась от закупок российского алюминия. Предприятия «Русала» в период с января по сентябрь 2023 года снизили экспорт алюминия до 2,29 млн тонн, или на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Скорректированная чистая прибыль «Русала» за первое полугодие 2023 года сократилась на 54,3% и составила $315 млн.

С 2018 года «Русал» поднимает вопрос о прекращении работы части мощностей. Так в августе 2018 года компания сообщила о завершении консервации электролизных мощностей Надвоицкого алюминиевого завода (НАЗ) из-за введенных США санкций. В 2021 году компания заявила о намерении консервировать часть мощностей бывших заводов «СУАЛа», вошедших в 2007 году в ОК. Тогда в «Русале» объяснили необходимость сокращения мощностей потерей «сотен миллионов долларов» на фоне введения экспортной пошлины на металлы (прекратила действие в декабре 2021 года). По данным «Интерфакса», «Русал» не уведомлял акционеров «СУАЛ Партнерс» о нынешних планах закрыть убыточные заводы.