Интеллект по всей платформе
Власти могут создать ресурс для разработчиков программ на основе нейросетей
Совет федерации предлагает Минцифры создать за счет бюджета государственную платформу развития искусственного интеллекта (ИИ), чтобы предоставлять разработчикам доступ к вычислительной инфраструктуре и данным для развития программ на базе нейросетей. В условиях санкций серверы стоят дорого и их сложно получить, признают участники рынка. Они поддерживают идею. Но эксперты говорят о технологических сложностях и рисках создания неравных условий на рынке.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
“Ъ” ознакомился с решением совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации от 12 октября. Из него следует, что Минцифры в рамках обновления Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года рекомендовано создать государственную платформу развития ИИ, где разработчики смогут получить доступ к вычислительной инфраструктуре и данным. Рекомендации в адрес главы Минцифры 17 октября направил зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации Артем Шейкин. О результатах рассмотрения инициативы сенатор попросил проинформировать до 13 ноября.
«Российские разработчики, не имеющие достаточных ресурсов, должны иметь доступ к государственным данным для создания технологий искусственного интеллекта»,— пояснил “Ъ” господин Шейкин. По его словам, на платформе должны размещаться дата-сеты (наборы данных), на основе которых можно проводить обучение систем ИИ. Разработчикам будет предоставляться доступ к вычислительной инфраструктуре. Проект, по его мнению, должен финансироваться из бюджета. В Минцифры сообщили, что рекомендации пока не поступили.
После начала военных действий на Украине многие иностранные вендоры вычислительной техники и IT-сервисов заморозили поставку оборудования в РФ, а также заблокировали для российских компаний возможность использовать облачную инфраструктуру. После этого из-за дефицита оборудования и кадров стоимость разработки искусственного интеллекта в РФ увеличилась на 30–40% (см. “Ъ” от 3 июля).
Раньше небольшие российские компании для разработок использовали облачные ресурсы Amazon, Google и других крупных международных игроков, однако теперь такой возможности нет, говорит ведущий аналитик компании «РекФэйсис» Алексей Кобзев. По его словам, для создания государственной платформы потребуется оборудование (серверы и системы хранения данных), среды виртуализации, специализированное ПО и инструменты, средства безопасного доступа и прозрачные условия использования.
«Сейчас для средних компаний с собственными подразделениями разработки капитальные вложения в инфраструктуру и затраты на ее поддержку составляют миллионы рублей ежемесячно»,— отмечает эксперт. По оценке директора по развитию бизнеса «Девелоника» (входит в ГК Softline) Романа Смирнова, стоимость создания системы даже без учета стоимости оборудования можно оценить в 5–20 млрд руб.
Оборудование, полагают эксперты, может стать одной из ключевых проблем. По словам ведущего ML-разработчика IT-компании SimbirSoft Дениса Стенюшкина, главная составляющая подобных решений — специальные промышленные видеокарты, на которых обучаются нейросети. Основной поставщик технологий — американская Nvidia, которая объявила об уходе с российского рынка, подчеркивает он: «Если будет найден выход из этой ситуации, то у проекта есть будущее».
«Мы просили о подобной инициативе более двух лет и считаем ее крайне полезной для развития технологий ИИ в стране. В условиях санкционных ограничений серверы стоят дорого и их сложно получить»,— отметил гендиректор VisionLabs Дмитрий Марков. Инициатива, по его мнению, позволит разработчикам получить доступ к серверам, что способствует развитию технологий.
Но директор по коммуникациям платформы для управления расходами «Ракета» Дарья Зубрицкая сомневается, что к инфраструктуре допустят всех: «Вероятно, будет введено регулирование, в рамках которого предусмотрят порядок использования, требования к компаниям и к дистрибуции ПО».