Интеллект по всей платформе

Совет федерации предлагает Минцифры создать за счет бюджета государственную платформу развития искусственного интеллекта (ИИ), чтобы предоставлять разработчикам доступ к вычислительной инфраструктуре и данным для развития программ на базе нейросетей. В условиях санкций серверы стоят дорого и их сложно получить, признают участники рынка. Они поддерживают идею. Но эксперты говорят о технологических сложностях и рисках создания неравных условий на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с решением совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации от 12 октября. Из него следует, что Минцифры в рамках обновления Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года рекомендовано создать государственную платформу развития ИИ, где разработчики смогут получить доступ к вычислительной инфраструктуре и данным. Рекомендации в адрес главы Минцифры 17 октября направил зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации Артем Шейкин. О результатах рассмотрения инициативы сенатор попросил проинформировать до 13 ноября.

«Российские разработчики, не имеющие достаточных ресурсов, должны иметь доступ к государственным данным для создания технологий искусственного интеллекта»,— пояснил “Ъ” господин Шейкин. По его словам, на платформе должны размещаться дата-сеты (наборы данных), на основе которых можно проводить обучение систем ИИ. Разработчикам будет предоставляться доступ к вычислительной инфраструктуре. Проект, по его мнению, должен финансироваться из бюджета. В Минцифры сообщили, что рекомендации пока не поступили.

После начала военных действий на Украине многие иностранные вендоры вычислительной техники и IT-сервисов заморозили поставку оборудования в РФ, а также заблокировали для российских компаний возможность использовать облачную инфраструктуру. После этого из-за дефицита оборудования и кадров стоимость разработки искусственного интеллекта в РФ увеличилась на 30–40% (см. “Ъ” от 3 июля).

Раньше небольшие российские компании для разработок использовали облачные ресурсы Amazon, Google и других крупных международных игроков, однако теперь такой возможности нет, говорит ведущий аналитик компании «РекФэйсис» Алексей Кобзев. По его словам, для создания государственной платформы потребуется оборудование (серверы и системы хранения данных), среды виртуализации, специализированное ПО и инструменты, средства безопасного доступа и прозрачные условия использования.

«Сейчас для средних компаний с собственными подразделениями разработки капитальные вложения в инфраструктуру и затраты на ее поддержку составляют миллионы рублей ежемесячно»,— отмечает эксперт. По оценке директора по развитию бизнеса «Девелоника» (входит в ГК Softline) Романа Смирнова, стоимость создания системы даже без учета стоимости оборудования можно оценить в 5–20 млрд руб.

Оборудование, полагают эксперты, может стать одной из ключевых проблем. По словам ведущего ML-разработчика IT-компании SimbirSoft Дениса Стенюшкина, главная составляющая подобных решений — специальные промышленные видеокарты, на которых обучаются нейросети. Основной поставщик технологий — американская Nvidia, которая объявила об уходе с российского рынка, подчеркивает он: «Если будет найден выход из этой ситуации, то у проекта есть будущее».

«Мы просили о подобной инициативе более двух лет и считаем ее крайне полезной для развития технологий ИИ в стране. В условиях санкционных ограничений серверы стоят дорого и их сложно получить»,— отметил гендиректор VisionLabs Дмитрий Марков. Инициатива, по его мнению, позволит разработчикам получить доступ к серверам, что способствует развитию технологий.

Но директор по коммуникациям платформы для управления расходами «Ракета» Дарья Зубрицкая сомневается, что к инфраструктуре допустят всех: «Вероятно, будет введено регулирование, в рамках которого предусмотрят порядок использования, требования к компаниям и к дистрибуции ПО».

Тимофей Корнев