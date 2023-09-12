Суд в Москве продлил арест Стрелкова на три месяца

Судья Мещанского суда Москвы Анна Майорова продлила срок содержания под стражей бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелков) на три месяца, до 18 декабря, следует из карточки на сайте инстанции. С соответствующим ходатайством в суд обратилось следствие ФСБ, в производстве у которого находится дело против Игоря Стрелкова по статье о публичных призывах к экстремизму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Обосновывая необходимость ареста, как сообщает «РИА Новости», следователь сообщил суду, что, оказавшись на свободе, Игорь Стрелков может скрыться, поскольку обладает навыками конспирации. Срок расследования, по словам следователя, продлен до 18 декабря. За это время, отметил он, будут проведены молекулярно-генетическая, баллистическая и психолого-лингвистическая экспертизы.

В рамках расследования, сказал следователь суду, Игорь Стрелков допрашивался несколько раз, также были допрошены свидетели, знакомые с деятельностью обвиняемого. По делу, отметил следователь, была проведена лингвистическая экспертиза. Ранее защита сообщала, что поводом для уголовного преследования Игоря Стрелкова стали два его поста в Telegram, касающиеся событий в Крыму и проблем с денежным довольствием военных в двух полках.

Защита на заседании сегодня, 12 сентября, настаивала на домашнем аресте. Суду были представлены награды, благодарности и грамоты, врученные Игорю Стрелкову. Сам обвиняемый сказал суду, что не имеет возможности скрыться от следствия. Он напомнил, что находится в розыске Интерпола по делу о крушении авиалайнера (рейс MH17) в 2014 году, по которому был приговорен судом в Гааге к пожизненному заключению. Игорь Стрелков также пожаловался на состояние здоровья. После заседания суда адвокат Гаджи Алиев сказал журналистам, что обжалует сегодняшнее решение.

Игорь Стрелков был задержан 21 июля. В тот же день Мещанский суд арестовал его по обвинению в призывах к экстремизму с использованием интернета (ч. 2. ст. 280 УК РФ). Он содержится в СИЗО «Лефортово». 2 августа стало известно, что ФСБ засекретила материалы по делу Игоря Стрелкова. В середине августа Гаджи Алиев говорил, что у обвиняемого ухудшилось здоровье: обострились хронические заболевания, отнимается рука и затруднено дыхание.

Петр Бузлаев