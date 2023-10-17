Району отмерили семь лет

Администрация Екатеринбурга утвердила стратегию социально-экономического развития Орджоникидзевского района на ближайшие семь лет. В документе прописали, как будет развиваться инфраструктура района, какие больницы и ФОКи будут строить и реконструировать. Отдельно в документе указывается, что на Уралмаше планируется строительство двух станций метрополитена, а также автовокзала. Ожидается, что вырастит количество жителей, уменьшится смертность, а средняя заработная плата к 2030 году вырастет почти до 100 тыс. руб.

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Постановление об утверждении развития района подписал и.о. главы Екатеринбурга Игорь Сутягин. В начале документа говорится о том, какая ситуация складывалась в Орджоникидзевском районе (Уралмаш, Эльмаш, Молебка, Северный, Ягодный Садовый) в последние годы. Так, на 2021 год численность населения района составила 287,9 тыс. человек, или 18,8% от всего населения Екатеринбурга.

Это второй по численности район города-миллионника после Чкаловского района. Почти треть населения района – пенсионеры.

«За последние семь лет пик рождаемости пришелся на 2015 год – 14 промилле, в 2021 году рождаемость в районе составила 8,7 промилле (в 2020 – 9 промилле)»,— указано в документе. При этом за период с 2011 года уровень смертности увеличился с 12 до 13,9 промилле, также уменьшилось количество браков и выросло количество разводов.

Ожидается, что в 2026-2030 годах, в районе будут проживать от 295 до 296,5 тыс. человек. А к 2035 году целевой ориентир составит 297,5 тыс. человек. Рождаемость к 2030 году вырастет до 11,7 промилле (и до 11,8 в 2035 году). А смертность с 139 промилле упадет до 11.

В срок до 2030 года в районе планируется построить несколько крупных инфраструктурных объектов, а также провести капитальный ремонт.

Здравоохранение

Строительство здания детской поликлиники детской больница № 15. Количество посещений в смену (на 1000 человек). Срок реализации – 2023 – 2025 годы.

Капитальный ремонт стационара городской клинической больницы № 14 по адресу: пер. Медицинский, 2, пер. Медицинский 4. Срок реализации – 2026 – 2029 годы.

Капитальный ремонт помещений родильного дома горбольницы № 14» по адресу: пер. Суворовский, 4. Срок реализации –2023 – 2025 годы.

Капитальный ремонт стационара центральной государственной клинической больницы № 23 по адресу: ул. Старых большевиков, 9. Срок реализации – 2026 – 2030 годы.

Капитальный ремонт помещений женской консультации больницы №23. По адресу: ул. Старых большевиков, 8. Срок реализации – 2027 год.

Дороги и транспорт

На Уралмаше планируется строительство автовокзала в районе проспекта Космонавтов – улицы Березовой.

Кроме того, к 2030 году хотят построить две станции метро в районе перекрестка проспекта Космонавтов – улицы Шефской и в районе перекрестка Космонавтов – улицы Березовой.

Строительство автодороги от улицы 40- летия Октября до улицы Автомагистральной; от проспекта Орджоникидзе до улицы Автомагистральной (2026 – 2030 годы)

Строительство автодороги от пересечения дорог по улице Машиностроителей и ул. Кировградской с выездом на проспект Космонавтов (2026 – 2030 годы)

Строительство новой автодороги от переулка Промышленного с выездом на ЕКАД со строительством путепроводов через улиц Норильскую, улицу Красных командиров, улицу Чуцкаева (2026 – 2030 годы)

Строительство автодороги по улице Красных Командиров, от улицы Даниловской до новой автодороги, ведущей на ЕКАД (2026 – 2030 годы)

Строительство автодороги по улице Чуцкаева, от проспекта Космонавтов до новой автодороги, ведущей на ЕКАД (2026 – 2030 годы)

Открытие нового маршрута с использованием «Электробуса» (ул. Фронтовых – микрорайон Молебка) (2023 – 2025 годы)

Организация пешеходного движения с расширением тротуара вдоль проспекта Космонавтов, от улицы Машиностроителей до улицы Совхозной; улицы Уральских рабочих, от проспекта Космонавтов до улицы Бакинских комиссаров.

Спорт и досуг

Строительство культурно - досугового центра, включающего в себя библиотеку, концертно -выставочные площадки в границах улиц: Уральских рабочих – переулка Сосновый – Калинина – Народного фронта (2023 – 2025 годы)

Гостиницу «Мадрид» на Уралмаше планируют реконструировать до 2035 года Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса по адресу: переулок Симбирский, 7а (проектная мощность – 504 тыс. чел./год) (2025 – 2030 годы).

Капитальный ремонт легкоатлетического манежа спортивной школы по футболу «Урал» по адресу: улица Бакинских комиссаров,6 (проектная мощность – 226,8 тыс. чел./год). (2025 – 2030 годы)

Реконструкция лыжной базы спортивной школы № 19 «Детский стадион» по адресу: улица Бакинских комиссаров, 13 (проектная мощность – 60 тыс. чел./год). А также капитальный ремонт здания школы (2025 – 2030 годы).

Строительство универсальной спортивной площадки по адресу: ул. Культуры, 24 (проектная мощность – 65,7 тыс. чел./год) (2024 – 2025 годы).

Реконструкция структурного «Центр культуры и досуга «Садовый». Срок реализации – 2027 год.

Работа и заплата

Численность работников крупных и средних предприятий района стабильно растет: в 2011 году – 40 тыс. человек, в 2021 году их количество выросло до 50,4 тыс. человек.

Из документа следует, что средняя зарплата в Орджоникидзевском районе должна вырасти до 128,7 тыс. руб., к 2035 году.

Так, на 2020 год средняя зарплата составляла 58,3 тыс. руб., но должна планомерно превысить 100 тыс. руб. при реализации мероприятий в рамках направления «Орджоникидзевский – инновационно ориентированный промышленный район». В стратегическом видении будущего этого направления говорится, что с активным развитием высоких технологий, прежде всего информационно-коммуникационных, происходит их встраивание в сферу производственной деятельности и бизнес-модели предприятий оборонно-промышленного комплекса. При применении новых технологий, ожидается изменение характера производственных процессов.

«В результате реконструкции и технического перевооружения предприятий оборонно-промышленного комплекса будет создан современный производственный комплекс, способный выпускать конкурентоспособную продукцию. При этом будет модернизирована инфраструктура предприятий и сокращены производственные площади, что позволит снизить затраты на производство и улучшить экологическую ситуацию»,— говорится в документе.

Так, значительно вырастут объемы отгруженных товаров собственного производства и количество видов продукции. Заработная плата с 2026 по 2030 годы будет составлять от 83,4 до 96,1 тыс. руб.

Мария Игнатова

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