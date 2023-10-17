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Коммерсантъ FM
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Чтобы как НКВД

Росгвардия получит право создавать добровольческие формирования

Госдума во вторник одобрила в первом чтении три законопроекта о праве Росгвардии создавать свои добровольческие формирования по аналогии с Минобороны. Коммунисты высказали беспокойство, что такой подход может привести к дублированию функций двух структур и появлению в стране второго силового блока. Однако соавтор законопроектов Александр Хинштейн решительно отмел эти опасения, заявив, что даже говорить о возможных межведомственных распрях «опасно и недопустимо».

Учения батальона «Таврида», входящего в состав Росгвардии (сентябрь 2023 года)

Учения батальона «Таврида», входящего в состав Росгвардии (сентябрь 2023 года)

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Учения батальона «Таврида», входящего в состав Росгвардии (сентябрь 2023 года)

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Пакет из пяти законопроектов, позволяющих Росгвардии создавать свои добровольческие формирования, был внесен в Думу группой депутатов-единороссов и сенаторов 22 сентября. Среди авторов — главы думских комитетов Андрей Картаполов (по обороне), Василий Пискарев (по безопасности) и Александр Хинштейн (по информационной политике).

Согласно законопроекту, как и в случае с военным ведомством, добровольческие формирования могут создаваться Росгвардией на основании решения президента.

Добровольцам, заключившим контракты с Росгвардией для участия в спецоперации на Украине, будет присвоен статус ветеранов боевых действий.

Помимо основного законопроекта, депутаты рассмотрели во вторник поправки к Трудовому и Налоговому кодексам, распространяющие на граждан, пребывающих в добровольческих формированиях Росгвардии, и членов их семей такой же объем социальных гарантий, льгот и компенсаций, который предоставляется добровольцам, заключающим контракты с Минобороны. Еще два законопроекта из пакета — поправки к Уголовному кодексу (УК) и Кодексу об административных нарушениях (КоАП), защищающие добровольцев в структуре Росгвардии от дискредитации и фейков, палата планирует рассмотреть 19 октября. Профильный комитет Госдумы по законодательству в понедельник уже рекомендовал их к принятию.

Александр Хинштейн, выступая с докладом по законопроекту, отметил, что они «выстраданы самой жизнью и являются реакцией на происходящие события».

Он также публично опроверг слухи о том, что эта инициатива «является попыткой легализовать переход ЧВК "Вагнер" и других частных военных компаний под эгиду Росгвардии». «Контракт должен будет заключать гражданин. Бесспорно, этим гражданином может быть и бывший сотрудник частной военной компании, но в каждом конкретном случае это будет решаться индивидуально»,— подчеркнул депутат. Он пояснил цель законопроектов: «Сегодня Росгвардия в зоне специальной военной операции и на освобожденных территориях и пограничных регионах осуществляет большой спектр задач и вместе с военнослужащими Министерства обороны принимает участие в боевых действиях. А это значит, у Росгвардии должен быть весь функционал для эффективного выполнения поставленных перед этой президентской структурой задач». Он подчеркнул, что «росгвардейцы проявляют пример исключительного мужества, героизма и самопожертвования».

Депутат Юрий Швыткин (ЕР), «как в прошлом командир ОМОНа и СОБРа», поблагодарил разработчиков законопроектов и спросил, «будет ли дальнейшее расширение законодательной базы в этом направлении». Александр Хинштейн ответил, что «здесь нет никакой новой сущности» и если нормы и будут расширяться, то синхронно с законодательством о добровольческих формированиях в составе Минобороны.

Еще один бывший командир ОМОНа Вячеслав Мархаев (КПРФ) высказал мнение, что может произойти дублирование полномочий Минобороны и Росгвардии и «создание в стране второго силового блока».

«Речь идет не только о конкуренции в вопросе получения госзаказов, но и возможном противостоянии между этими двумя структурами. Как бывший командир ОМОНа задаю вопрос: зачем стране нужны две силовые структуры с абсолютно одинаковыми функциями и полномочиями?» — поинтересовался депутат. «Как бывшему командиру ОМОНа рекомендую вам прочитать федеральные законы о войсках национальной гвардии, из которых вы узнаете, какие задачи стоят перед ними, какие полномочия на них возложены»,— ответил Александр Хинштейн, категорически не согласившись с тезисом о дублировании функций. «А то, что ваши бывшие сослуживцы принимают сегодня участие в боевых действиях,— это, что называется, не от хорошей жизни»,— сказал единоросс. И подчеркнул, что руководство и Вооруженными силами, и Росгвардией осуществляет верховный главнокомандующий, то есть президент, «и не следует брать на себя задачи определять, какие задачи ему ставить и какие команды отдавать». Даже сами разговоры о появлении «каких-либо межведомственных распрей» господин Хинштейн считает «очень опасными и недопустимыми».

Тем не менее другой коммунист Алексей Куринный тоже усомнился в необходимости появления дополнительных формирований.

В ответ Александр Хинштейн вспомнил историю Великой Отечественной войны, когда наряду с Красной армией в боевых действиях участвовали войска НКВД, «не отступившие без приказа ни с одной точки».

Василий Власов, выступая от фракции ЛДПР, отметил, что «многие люди, которые сейчас отдают свой долг в частных военных компаниях, ждали этого законопроекта». По его словам, многие бойцы из ЧВК «Вагнер» сейчас «находятся на заслуженном отдыхе», но готовы заключать контракты, в том числе и с Росгвардией. Депутат указал на проблему с волокитой при выдаче бойцам ЧВК «Вагнер» удостоверения ветерана боевых действий. По его мнению, если бы этот вопрос был решен, бойцы «с удовольствием заключили бы контракт и приносили бы пользу родине».

Виктор Соболев (КПРФ) назвал принципы ведения войны: централизованное управление, тщательное планирование боевых действий, железная воинская дисциплина. «Чтобы все эти принципы выполнялись, должна быть единая организационно-штатная структура в Вооруженных силах. Вот тогда эта армия становится легендарной и непобедимой»,— подчеркнул депутат. Он отметил, что даже в Вооруженных силах статус добровольцев до конца не определен, и сейчас они «как бы затыкают дыры».

Несмотря на звучащие в некоторых выступлениях сомнения, все три законопроекта были приняты единогласно.

Ксения Веретенникова

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