Электросварщик ополчился на СИЗО

В Норильске (Красноярский край) суд приговорил к 17 годам лишения свободы и штрафу в размере 350 тыс. руб. 27-летнего Александра Маланьина за совершение ряда преступлений экстремистской и террористической направленности. По версии следствия, северянин, являющийся приверженцем запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ), с помощью самодельных бомб собирался взорвать местный СИЗО, чтобы «освободить брата и плененных мусульман». Кроме того, он призывал в соцсетях к терактам. Норильчанин частично признал вину в инкриминируемых ему преступлениях.

Коллегия 1-го Восточного окружного военного суда рассмотрела уголовное дело в отношении электросварщика из Норильска Александра Маланьина (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который, по данным силовиков, планировал теракт в этом заполярном городе.

В марте 2022 года ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Норильске. Взорвать здание местного СИЗО-4 ГУФСИН по Красноярскому краю, по версии органов госбезопасности, собирался Александр Маланьин, являющийся сторонником ИГ (признано террористическим и запрещено в РФ). Норильчанина задержали.

В квартире Маланьина правоохранители нашли две самодельные бомбы, черное полотнище с символикой террористической организации, рукописный текст с присягой на верность ее правителю, рассказали в краевом управлении Следственного комитета России.

Следствие показало запись первого допроса задержанного, которого по решению суда заключили под стражу. Северянин, взявший себе новое имя Мансур, заявил, что целью теракта, запланированного им на апрель 2022 года, было «освобождение брата и плененных мусульман». По данным источников, в норильском СИЗО по обвинению в незаконном обороте наркотиков находился его младший брат.

Согласно показаниям подозреваемого, по инструкциям, найденным в интернете, он собрал две бомбы, начинкой для них стали тротил и порох. Всего он якобы планировал изготовить десять подобных взрывных устройств.

Кроме того, говорится в деле, мужчина разместил в мессенджере Telegram в своем сообществе личные фотографии, видеозаписи, комментарии к ним с призывами к терактам.

По результатам расследования норильчанину предъявили обвинение в приготовлении к теракту (ст. 30 и ст. 205 УК РФ), прохождении обучения для террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), публичных призывах к такой деятельности (ст. 205.2 УК РФ), незаконном изготовлении взрывных устройств (ст.223.1 УК РФ), а всего по семи статьям Уголовного кодекса.

В марте 2023 года расследование было завершено, и несостоявшийся террорист предстал перед судом. Как рассказали «Ъ-Сибирь» в окружном военсуде, в ходе разбирательства Александр Маланьин признал вину частично. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ему назначили 17 лет лишения свободы. Причем первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Кроме того, обвиняемому выписали штраф в размере 350 тыс. руб. и запретили размещать материалы в интернете в течение двух лет после освобождения.

Константин Воронов, Новосибирск