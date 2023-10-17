Как потерять 3 млн фунтов

Объединение публичных музеев Глазго — Glasgow Museums — не может установить местонахождение чуть менее 2 тыс. экспонатов, включая очень ценные. В числе пропавших — скульптура Огюста Родена, стоимость которой сейчас оценивается в £3 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перевозка скульптурной группы «Граждане Кале» в 2013 году

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP Перевозка скульптурной группы «Граждане Кале» в 2013 году

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Гипсовая скульптура «Жан д`Эр», которую один из музеев Глазго приобрел у самого автора в 1901 году, числится среди более 1750 экспонатов, местонахождение которых не может установить городское объединение публичных музеев Глазго — крупнейшего города Шотландии. Как сообщает BBC, информация об этом содержится в официальном ответе Glasgow Museums на журналистский запрос в соответствии с Законом о свободе информации.

Скульптура является частью скульптурной группы «Граждане Кале», созданной Роденом по заказу мэра Кале в 1889 году в память о одном из трагических эпизодов Столетней войны между Англией и Францией (1337–1453). В 1347 году осаждавшие в течение 11 месяцев Кале англичане пообещали пощадить город, если его именитые граждане пожертвуют ради него своей жизнью.

Скульптурная группа изображает шестерых граждан Кале, которые идут в длинных рубахах, босыми, с непокрытыми головами и веревками на шее и несут ключи от города англичанам. Один из идущих — Жан д`Эр, он как раз и несет ключи от Кале.

У оригинальной скульптуры существует 12 бронзовых копий, а также несколько гипсовых копий отдельных фигур композиции, которые выставляются в музеях и галереях по всему миру.

Бронзовая скульптурная композиция, в частности, размещена в парке рядом со зданиями британского парламента в Лондоне. В распоряжении Glasgow Museums находится еще одна, бронзовая, копия этой скульптуры, подаренная городу в 1944 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Копия скульптуры «Жан д`Эр»

Фото: Joлl SAGET / AFP Копия скульптуры «Жан д`Эр»

Фото: Joлl SAGET / AFP

Пропавшая из коллекции Glasgow Museums скульптура в последний раз была показана на выставке под открытым небом, которая проходила в Келвингров-парке в Глазго в 1949 году. Согласно документам, на этой выставке скульптура получила некоторые повреждения. Дальше следы ее теряются.

В музейном объединении на запрос BBC пояснили, что сотрудники уже более 20 лет работают над инвентаризацией обширной коллекции музеев и усовершенствованием каталога.

В процессе работы, по их словам, неоднократно обнаруживались экспонаты, прежде считавшиеся утерянными.

Парижский «Роденовский комитет», занимающийся изучением наследия Огюста Родена и составляющий полный каталог его скульптур, назвал потерю экспоната «очень печальным» событием. По мнению его главы Жерома Ле Блэя, «мы теряем долю человечности, когда теряем произведение искусства». «Искусство зачастую уничтожается во время войн — такова жизнь, но, когда оно пропадает из-за плохого обращения или халатности людей, тогда это полное безобразие»,— отметил эксперт.

Признание Glasgow Museums продолжает череду сообщений о «пропажах» важных экспонатов из ведущих музеев страны. Так, Британский музей в Лондоне сообщил в августе текущего года о пропаже или повреждении целого ряда экспонатов и артефактов, относящихся к периоду с XV века до н. э. по XIX век н. э. Как выяснилось, более 2 тыс. экспонатов были украдены куратором греческих коллекций Питером Хиггсом, проработавшим в музее 30 лет. А в начале октября появилась информация о том, что музейное объединение Уэльса — Museum Wales — обнаружило пропажу почти 2 тыс. экспонатов. Правда, как отметили представители объединения, большинство «пропавших» экспонатов, скорее всего, просто переставлены на другое место, неправильно маркированы или просто утратили маркировку. Поэтому музейные работники ожидают, что найдут их в рамках инвентаризации и цифровизации музейных каталогов, которая может занять до 20 лет.

Алена Миклашевская