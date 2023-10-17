Захарова назвала русофобской резолюцию о непризнании легитимности Путина после 2024 года

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала резолюцию, принятую 13 октября Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), о непризнании легитимности Владимира Путина на посту президента после выборов 2024 года. Она назвала документ русофобским и не имеющим для российской стороны юридической силы.

«Тиражируемые в резолюции Ассамблеи антироссийские призывы, игнорирующие выраженную на референдуме волю российского народа, наглядно демонстрируют уровень политической культуры ее авторов. Подобные вбросы являются частью информационной войны Вашингтона и Брюсселя, элементом вмешательства во внутренние дела нашей страны со стороны недружественных государств. Для нас они не имеют никакой юридической силы», — говорится в ответе Марии Захаровой на вопрос СМИ (цитата по сайту МИД РФ).

13 октября ПАСЕ единогласно приняла резолюцию с призывом к членам Евросоюза признать нелегитимность действующего президента России Владимира Путина после окончания его срока в 2024 году и остановить все контакты с российской стороной, кроме гуманитарных и в целях достижения мира.

Согласно правилам ПАСЕ, документ считается принятым, если за него проголосует большинство присутствующих. За принятие резолюции 13 октября проголосовали все 43 делегата. Заявления этого консультативного органа носят рекомендательный характер и не имеют обязательной силы для комитета министров Совета Европы.