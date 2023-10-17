Дума Новокуйбышевска рассмотрит вопрос об отставке главы города Сергея Маркова

В среду, 18 октября, дума Новокуйбышевска во время заседания рассмотрит вопрос об отставке главы города Сергея Маркова. Об этом сообщил депутат Самарской губернской думы Михаил Абдалкин, выложив на своей странице в VK повестку заседания.

Депутат губдумы также отметил, что направил в компетентные органы обращение по факту возможного конфликта интересов и коррупции в отношении команды Сергея Маркова, жена которого, по информации Михаила Абдалкина, является одним из руководителей одного асфальто-бетонного завода, вторым руководителем является председатель комитета по бюджету думы Новокуйбышевска Александр Ефимов.

Глава Новокуйбышевска Сергей Марков 27 сентября написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Уходу Сергея Маркова предшествовал скандал из-за избиения подчиненного, директора МБУ «Городские Парки» (Новокуйбышевск) Александра Лазарева. Кроме того, в середине сентября произошел скандал из-за некачественной реконструкции парка «Дубки» в Новокуйбышевске, стоившей более 160 млн руб.

Сергей Марков второй раз возглавил Новокуйбышевск в ноябре 2019 года. До этого он уже довольно успешно руководил городом с декабря 2016 года по сентябрь 2018 года. Затем, в октябре 2018 года, Сергей Марков возглавил министерство энергетики и ЖКХ Самарской области. Тогда первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов указывал на его успехи на посту мэра в плане благоустройства и развития коммунального хозяйства. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отмечал, что Новокуйбышевск — самый благоустроенный город области. В ноябре 2019 года Сергей Марков написал заявление с просьбой освободить его от должности министра по собственному желанию для участия в конкурсе на пост мэра Ново­куйбышевска.

Подробнее в материале «Ъ-Волга» «Мэр уходит сам».

Евгений Чернов