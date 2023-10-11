Рогозин попросил СКР и ФСБ проверить, финансировал ли Фридман ВСУ

Член Совета федерации от Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщил, что направил в Следственный комитет России (СКР) обращение с просьбой проверить информацию о возможном финансировании вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны миллиардера, совладельца Альфа-банка Михаила Фридмана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Рогозин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Дмитрий Рогозин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Попросил СК проверить сообщения о финансировании Фридманом ВСУ, поскольку это подпадает под жесткую статью УК»,— рассказал господин Рогозин «РИА Новости», уточнив, что подобные обращения также направлены им в Генпрокуратуру и Федеральную службу безопасности.

На этой неделе стало известно, что господин Фридман покинул Великобританию и решил переехать в Израиль. Однако из-за войны между Израилем и движением «Хамас» бизнесмен решил временно остановиться в Москве. По словам самого Михаила Фридмана, его жизнь в Великобритании стала «невозможной» из-за санкций, введенных правительством Соединенного Королевства.

В 2022 году против господина Фридмана ввели персональные санкции 27 стран Евросоюза, а также Великобритания и Канада. Совладелец «Альфа-групп» до недавнего времени продолжал жить в Лондоне, откуда в декабре того года подал иск в Европейский суд, чтобы добиться своего исключения из санкционных списков.

В сентябре прошлого года газета The Wall Street Journal сообщала, что украинский Альфа-банк попросил украинские власти разрешить перевод $1 млрд из личных средств господина Фридмана на счет организации. Об этом газета сообщила со ссылкой на председателя наблюдательного совета банка Романа Шпека. Источники WSJ при этом сказали, что Фридман надеялся таким образом добиться снятия персональных санкций Великобритании, предполагая, что полученные Киевом средства могли бы в том числе пойти и на нужды ВСУ. Предприниматель в комментарии WSJ отрицал, что предложил Украине «услугу за услугу».

При этом в сентябре нынешнего года Служба безопасности Украины заочно уведомила господина Фридмана о подозрении в «финансировании военных действий РФ на Украине, совершенном группой лиц по предварительному сговору». 6 октября Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что суд арестовал все активы Михаила Фридмана, а также его бизнес-партнеров Петра Авена и Андрея Косогова на общую сумму более 17 млрд грн. (46,5 млрд руб.).

Александр Кислов