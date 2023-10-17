Дмитрий Азаров заявил, что уголовное дело не повлияло на ход строительства Климовского моста

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, находящийся в Пекине в составе делегации РФ на форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь», в ответ на вопрос корреспондента «Ъ-Волга» заявил, что уголовное дело в отношении гендиректора компании-подрядчика не повлияло на ход строительства Климовского моста, который войдет в состав международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: samregion.ru Фото: samregion.ru

Строительство автомобильной дороги «Обход Тольятти» с мостовым переходом через Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» ведется с 2019 года. В июне этого года суд признал виновной в мошенничестве Олесю Гладкову, главу ООО «ИнфраКап», с которым был заключен контракт на выполнение научно-исследовательской работы о целесообразности заключения концессионного соглашения при строительстве Климовского моста. Организация была обязана провести обследование транспортных потоков, однако, как выяснили следователи, работы не проводились. В прокуратуре сообщили, что в отчете об исполнении контракта использованы результаты исследований, выполненных для других целей сторонней организацией. Прогноз интенсивности движения мостового перехода, согласно отчету «ИнфраКапа», составил 39000 автомобилей в сутки. В обвинительном заключении говорилось, что ложный отчет может привести к введению в заблуждение потенциальных инвесторов проекта, недополучению расчетной прибыли инвесторами, а также получению прямых убытков Российской Федерацией.

Несмотря на это Дмитрий Азаров отметил, что проект реализуется в четко установленные сроки. «Сегодня техническая готовность уже составляет 89%. Все идет по плану»,— подчеркнул губернатор.

Сабрина Самедова