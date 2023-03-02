Мост уперся в мошенничество

Суд в Самаре принял к рассмотрению уголовное дело против генерального директора ООО «ИнфраКАП» Олеси Гладковой, обвиняемой в фальсификации исследования интенсивности движения на Климовском мосту. Объект стоимостью 140 млрд руб. строится в рамках концессионного соглашения между правительством региона и АО «Концессионная компания „Обход Тольятти“». Как следует из постановления правительства, из бюджета региона, дефицит которого в текущем году составляет 25 млрд руб., концессионеру будет выплачено более 61 млрд руб. Вполне вероятно, что сумму придется увеличить, поскольку «ложный отчет может привести к недополучению расчетной прибыли инвесторами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Азаров продолжает отчитываться об успешной реализации строительства Климовского моста, но уголовное дело о возможной фальсификации проектной документации публично не комментирует

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Дмитрий Азаров продолжает отчитываться об успешной реализации строительства Климовского моста, но уголовное дело о возможной фальсификации проектной документации публично не комментирует

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ленинский районный суд зарегистрировал и передал судье Ивану Берднякову уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении генерального директора московского ООО «ИнфраКАП» Олеси Гладковой. В 2018 году организация выиграла на торгах госконтракт на подготовку прогноза интенсивности движения на Климовском мосту. За контракт компания «ИнфраКАП» получила 10 млн руб. Прогноз интенсивности движения мостового перехода через реку Волгу с обходом городского округа Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 «Урал», согласно отчету «ИнфраКАП», составил 39000 автомобилей в сутки. По версии следствия, исследование в действительности не проводилось. Как считают следователи, Олеся Гладкова умышленно внесла в отчет о выполненных работах заведомо ложные сведения об интенсивности движения транспорта и 20 декабря 2018 года подписала отчет, тем самым утвердив его. Как отмечается в обвинительном заключении, ложный отчет может привести к введению в заблуждение потенциальных инвесторов проекта, недополучению расчетной прибыли инвесторами, а также получению прямых убытков Российской Федерацией. На встрече губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с президентом РФ Владимиром Путиным, о которой стало известно в октябре 2022 года, губернатор, отчитываясь об опережающих темпах привлечения инвестиций, ситуацию с Климовским мостом обсуждать не стал, несмотря на то, что он лично лоббировал строительство объекта в федеральных министерствах.

Климовский мост (мостовой переход через реку Волгу с обходом городского округа Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 «Урал» в муниципальных районах Ставропольский и Шигонский Самарской области) входит в состав международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Концессионное соглашение подписано между правительством региона и АО «Концессионная компания „Обход Тольятти“» 16 октября 2019 года. Общая длина мостовой конструкции над Волгой составит 3,7 км. У объекта будет 26 опор, 25 пролетных строений. Протяженность всей новой дороги составит 99 км. Как сообщило правительство Самарской области в феврале этого года, готовность Климовского моста вместе с трассой «Обход Тольятти» составляет 75,3%. Мост должны открыть для движения в 2024 году. Общая стоимость проекта — 140 млрд руб. При этом, согласно постановлению Самарской области, концессионеру из областного бюджета, дефицит которого в 2023 году составил 25 млрд руб., будет выплачен 61 млрд руб. в 2026–2036 годах. С 2026 по 2029 год ежегодно будет выплачиваться около 11 млрд руб., далее сумма каждый год будет сокращаться. Кроме того, по данным депутата Госдумы от Самарской области Александра Хинштейна, по условиям концессионного соглашения региональный бюджет будет обязан компенсировать инвесторам нехватку транспортного потока. «Все, что „нарисовал“ (как считает следствие) подрядчик, ляжет теперь дополнительной нагрузкой на самарских налогоплательщиков»,— написал Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что речь идет не о «проходной» стройке, а об одном из важнейших инфраструктурных объектов страны. «Климовский мост через Волгу — второй по стоимости после Крымского. И именно „расчеты“ подсудимой Гладковой легли в обоснование целесообразности его стройки, начатой в 2019 году»,— подчеркнул депутат. Несмотря на то, что в уголовном деле фигурирует только одна обвиняемая, депутат допускает наличие сговора гендиректора «ИнфраКАП» с представителями областного министерства транспорта. «Очень показательно, что минтранс и лично министр Иван Пивкин в ответ на запросы следствия отказываются признавать факт причинения ущерба бюджету, всячески защищая подписавшую госконтракт замминистра Ольгу Приходько, хотя очевидно: подрядчик заранее знал условия будущего конкурса, а значит, налицо коррупционный сговор»,— считает господин Хинштейн. Комментарий минтранса на момент сдачи номера не поступил.

Как поясняет управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин, если концессионное соглашение в результате не расторгается и стороны сохраняют намерения реализовать проект, то, безусловно, необходимо новое исследование. «В противном случае строительство сложного инженерного сооружения просто не представляется возможным. Это один из ключевых документов, без которого сооружение, даже если и будет возведено, приемку, скорее всего, не пройдет»,— говорит управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

Дмитрий Азаров ни разу не прокомментировал уголовное дело в отношении главы подрядной организации Олеси Гладковой и подозрения Александра Хинштейна о ее возможном сговоре с руководством регио­нального минтранса. Губернатор Самарской области лишь отчитывается об успешной реализации проекта, экономическая целесообразность которого поставлена под сомнение. «48 километров трассы уже полностью готовы к эксплуатации. Бываю на этом объекте достаточно часто, и каждый раз он производит сильное впечатление»,— сказал Дмитрий Азаров во время визита на объект в ноябре 2022 года. Глава региона уверен, что стройка «на десятилетия вперед создаст основу благополучия и опережающего развития Самарской области». В феврале этого года в областном правительстве сообщили, что строительство моста вместе с трассой «Обход Тольятти» готово на 75,3%. «Планомерная реализация масштабного проекта возможна благодаря поддержке со стороны президента страны Владимира Путина, правительства РФ и системной работе властей Самарской области под руководством губернатора Дмитрия Азарова»,— проинформировало областное ­правительство.

Евгений Чернов