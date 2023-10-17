Продажи авто в Петербурге сокращаются второй месяц подряд

В сентябре этого года индекс контрактования новых автомобилей в автосалонах Санкт-Петербурга сократился на 8% по сравнению с августом. Такие данные 17 октября приводят ассоциация «Автомобильные дилеры России» (РОАД) и сеть дилерских центров «Прагматика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По подсчетам аналитиков, ранее в августе индекс контрактования уменьшился на 15%. В прошлый раз показатель падал два месяца подряд 1,5 года назад — в марте-апреле 2022 года.

Лидером по динамике роста доли в общем объеме сделок третий месяц подряд стал китайский бренд Omoda (+12%). Остальные марки, показавшие положительный результат, заметно уступили лидеру. Так, доля бренда Chevrolet за счет поставок с ближнего зарубежья выросла на 2%, а выпускаемого в Калининграде Kaiyi — лишь на 1%.

На уровне августа осталась динамика контрактования у отечественной «Лады», а также у Chery и его премиального суббренда Exeed.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что цены на автомобили, которые завозят в Россию по параллельному импорту, по мнению 33% жителей Петербурга, выросли на 30-40%.

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