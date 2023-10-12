Zoom оштрафован на 15 млн руб. за отказ локализовать данные россиян

Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы назначил штраф в размере 15 млн руб. в отношении сервиса для видеоконференций Zoom. Американскую компанию признали виновной в повторном невыполнении обязательства по локализации персональных данных россиян (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ).

Представители и защитники Zoom не пришли на заседание суда, передает «Интерфакс». Впервые компания была оштрафована за отказ локализовать данные россиян в июле 2022 года. Сумма штрафа составила 1 млн руб.

17 октября мировой судья рассмотрит протокол в отношении Zoom по закону о приземлении (ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ). Американской компании грозит штраф от 1/15 до 1/10 выручки, но не менее 6 млн руб.

Кроме того, тот же судья Тимур Вахрамеев сегодня, 12 октября, оштрафовал киберспортивную платформу Face It Limited на 1 млн руб. за отказ локализовать данные российских граждан, сообщил «Интерфакс».

Леонид Уварчев