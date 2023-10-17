В Липецкой области две компании судятся за использование знака «Елецкие кружева»

Арбитражный суд Липецкой области рассматривает иск компании «Елецкие кружева» о взыскании 42,4 млн руб. компенсации с ООО «Кружевной край» за нарушение прав на товарный знак и права на наименование места происхождения товара. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Ближайшее заседание назначено на 23 октября.

Представители ООО «Елецкие кружева» указали в заявлении, что занимаются изготовлением кружевных и строчевышитых изделий в технике елецкого кружевоплетения. Со ссылкой на экспертное заключение о происхождении промысла от 1991 года компания утверждает, что производственно-художественное объединение «Елецкие кружева» (правопредшественник истца) «является продолжателем и правопреемником возникшего в начале XIX века кружевного промысла на базе фабрики Александры Протасовой». В 1984 году истец зарегистрировал право на товарный знак «Елецкие кружева», а с 2005 года является обладателем свидетельства на право использования аналогичного наименования для обозначения места происхождения товара. Свидетельство зарегистрировано в Роспатенте, говорится в заявлении.

В результате мониторинга товарного рынка представители фабрики узнали, что «ответчик производит продукцию "Елецкие кружева" без ее ведома и согласия, чем, по мнению истца, нарушает авторские права заявителя и право на наименование места происхождения товара». За нарушение имущественных прав на товарный знак ООО «Елецкие кружева» запросило компенсацию в размере 820 тыс. руб., за нарушение прав на наименование места происхождения товара — 41,6 млн руб.

В ходе предварительного судебного заседания ответчик не согласился с заявленными требованиями и сказал, что является обладателем права на использование словосочетания «Елецкие кружева» для обозначения места происхождения товара в связи с выданным Роспатентом свидетельством. Также в «Кружевном крае» считают, что выпускаемые ими изделия не похожи на продукцию «Елецких кружев».

По данным Rusprofile.ru, ООО «Фабрика НХП “Елецкие кружева”» было зарегистрировано в Ельце в 2015 году для производства изделий народных художественных промыслов. Уставный капитал — 100 тыс. руб. У общества 12 учредителей, самые крупные доли распределены между Юрием Поповым (49,76%), Марией Карлиной (25,17%) и Сергеем Холоимовым (23,27%). У остальных девяти владельцев — по 0,2%. Госпожа Карлина также выступает генеральным директором компании. Выручка фабрики в 2022 году выросла на 21% с 45 млн до 55 млн руб., чистая прибыль упала на 76% с 19 млн до 4,5 млн руб. С 2015 года общество получило 15 госконтрактов на общую сумму 5,1 млн руб. ООО «Кружевной край» было зарегистрировано в Ельце в 2009 году для аналогичного вида деятельности. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор и бенефициар — Екатерина Борисова. Выручка компании в 2022 году выросла на 14% с 11 до 12 млн руб., чистая прибыль упала на 65% с 4,2 млн до 1,5 млн руб. С 2014 года общество получило 14 госконтрактов на общую сумму 2,7 млн руб.

О возможном нарушении тамбовским предпринимателем авторских прав британской художницы — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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