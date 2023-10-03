Тамбовский предприниматель оспаривает авторское право британской художницы

Тамбовский райсуд удовлетворил заявление местного предпринимателя Алексея Молодцова об отмене заочного решения о взыскании с него 90 тыс. руб. компенсации за нарушение авторских прав британской художницы Жозефины Уолл. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Рассмотрение гражданского дела возобновлено, заседание назначено на 23 октября.

В решение суда в пользу госпожи Уолл говорилось, что с 15 сентября по 21 ноября 2022 года она обнаружила на маркетплейсах Ozon и Wildberries алмазные мозаики с изображением своих картин «Прелюдия к поцелую», «Эрос и Психея», «Сердцем и душой», «Моя Леди Единорог». Продавцом выступил господин Молодцов. Художница направила предпринимателю досудебные претензии к использованию изображений без ее разрешения. На одну из них, от 5 апреля 2023 года, продавец мозаик ответил. Он заявил, что приобрел «спорные товары» у производителя, который имеет соответствующую лицензию,— чувашского ООО «Павогэларигрупп».

В ходе заседания было установлено, что «Павогэларигрупп» действительно является лицензиатом и правомерно использует изображения госпожи Уолл на ряде производимой продукции. Однако продаваемые господином Молодцовым мозаики «не имеют никакого отношения к ООО, на самих товарах также отсутствует указание на производителя». Кроме того, лицензия чувашской компании действует на ограниченный ассортимент товаров, к числу которых алмазные мозаики не относятся.

«Каких-либо доказательств, опровергающих заявленные исковые требования, на момент рассмотрения иска в материалах дела не имелось»,— поясняли в объединенной пресс-службе судов региона. В связи с этим судья Ирина Обухова пришла к выводу, что в сумме господин Молодцов допустил девять нарушений законодательства, за каждое из которых обязала его выплатить художнице компенсацию в размере 10 тыс. руб.

По данным Rusprofile.ru, в начале этого года ростовское ООО «Рыжий кот» взыскало с господина Молодцова 50 тыс. руб. за нарушение авторских прав при использовании «художественно-графического изображения с рабочим названием “Совы”».

Алина Морозова

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