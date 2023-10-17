Rolls-Royce сбрасывает балласт

Британская компания Rolls-Royce, один из крупнейших в мире производителей авиационных двигателей и иной техники военного и гражданского назначения, сократит до 2500 рабочих мест в подразделениях по всему миру. Сокращения проводятся в рамках масштабной программы реструктуризации, которая, по мнению руководства, должна сделать более эффективной компанию, значительно сдавшую свои позиции в период пандемии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Benoit Tessier / Reuters Фото: Benoit Tessier / Reuters

Как отмечается в опубликованном сегодня, 17 октября, пресс-релизе Rolls-Royce, компания стремится построить «более простую, рациональную структуру организации, чтобы лучше обслуживать клиентов и продолжать создавать и обслуживать продукцию мирового уровня». В заявлении главы Rolls-Royce Туфана Эргинбилгича указывается, что план является началом нового этапа трансформации компании, который займет несколько лет. По мнению руководства, для упрощения и рационализации структуры потребуется сокращение 2000–2500 сотрудников в подразделениях Rolls-Royce по всему миру. Сейчас общий штат производителя насчитывает 42 тыс. человек, из которых примерно половина базируется в Великобритании. По мнению экспертов, сокращения затронут в первую очередь офисных сотрудников, а не инженеров и специалистов, работающих с технологиями.

Кардинальные перемены начались в Rolls-Royce еще в январе нынешнего года, когда пост генерального директора занял Туфан Эргинбилгич, с ходу назвавший положение компании как «хуже некуда». Показатели крупнейшего подразделения Rolls-Royce, которое производит авиационные двигатели, напрямую зависят от состояния авиационного рынка и спроса на обслуживание закупленных заказчиками авиадвигателей. Поэтому в период пандемии, когда авиакомпании резко сократили закупки двигателей, а в их обслуживании почти не было необходимости, Rolls-Royce пришлось тяжело. В 2020 году компания вынуждена была сократить 9 тыс. человек для снижения издержек. А в целом за период пандемии акции компании потеряли около 70% стоимости.

Постепенное восстановление авиарынка после завершения пандемии значительно улучшило финансовое положение Rolls-Royce.

С начала этого года акции компании выросли на 120%, хотя пока не вернулись к тем котировкам, которые были до пандемии.

В первом полугодии Rolls-Royce смог в пять раз увеличить операционную прибыль до £673 млн, чему в значительной мере способствовало также повышение цен на авиадвигатели и их техническое обслуживание. Между тем компания несколько отстает от своих конкурентов, учитывая, что производство Rolls-Royce ориентировано в первую очередь на двигатели для дальнемагистральных самолетов. Кроме того, непростая ситуация складывается в подразделении по производству энергетического оборудования и судовых двигателей, которое, по мнению нынешнего гендиректора Rolls-Royce, в предыдущие годы «очень плохо управлялось», и поэтому несет более значительные издержки по сравнению с другими подразделениями компании.

Ожидается, что в ноябре гендиректор Rolls-Royce представит обещанный им ранее глубокий стратегический анализ бизнеса компании и планы на ближайшие несколько лет.

В частности, по данным The Guardian, речь может пойти о возвращении на быстрорастущий рынок двигателей для узкофюзеляжных самолетов, о более тесной интеграции подразделения по производству энергогенераторных установок и судовых двигателей, а также других мерах по повышению продаж и прибыли.

Алена Миклашевская