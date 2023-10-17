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Коммерсантъ FM
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X5 Group в третьем квартале 2023 года увеличил выручку на 22,7%

Ритейлер X5 Group (MOEX: FIVE), который управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», в третьем квартале 2023 года увеличил выручку на 22,7%, до 794,5 млрд руб., по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом говорится в новом отчете компании (.pdf).

Офлайн-продажи сети магазинов «Пятерочка» в третьем квартале этого года составили 625,3 млрд. руб. (+17%), «Перекрестка» — 89,3 млрд. руб. (+5,1%). Дискаунтер «Чижик» увеличил продажи в три раза, до 31,4 млрд. руб.

Общие продажи компании X5 Group за январь—сентябрь 2023 года достигли 2,2 трлн руб. (+19,1%).

Под управлением X5 Group находится больше 23 тыс. магазинов и 61 распределительный центр. 6 октября директор по стратегии и развитию бизнеса компании Владимир Салахутдинов сообщил, что в рамках подразделения «X5 для бизнеса» ритейлер протестирует модель работы магазинов небольшого формата. Они получат название «Около».

Петр Бузлаев

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