X5 Group протестирует работу магазинов небольшого формата «Около»

X5 Group (MOEX: FIVE), управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», протестирует модель работы магазинов небольшого формата в рамках подразделения компании «X5 для бизнеса». Об этом сообщил директор по стратегии и развитию бизнеса Х5 Group Владимир Салахутдинов.

«У нас есть небольшое подразделение, пока его называем "X5 для бизнеса", где мы будем тестировать модель франшизы для маленьких магазинов. Мы планируем в ближайшие месяцы запустить пилотный проект — посмотрим, что у нас будет получаться»,— сказал господин Cалахутдинов в ходе конференции X5 Dialog 2023 (цитата по ТАСС).

Магазины получат название «Около». По словам Владимира Салахутдинова, сегмент магазинов небольшого формата составляет 1,5–2 трлн руб. «Мы тоже, конечно же, заинтересованы в том, чтобы найти модель работы с этим сегментом»,— отметил он. Примерная площадь таких магазинов — 90–150 кв. м.

Под управлением X5 Retail Group, по данным на конец июня, около 22,7 тыс. магазинов. Согласно промежуточному отчету, во втором квартале 2023 года выручка компании увеличилась на 19,2% за счет роста сопоставимых продаж и торговой площади магазинов.

Лусине Баласян