Умер украинский продюсер «Квартала 95» и политик Сергей Сивохо

Украинский актер, продюсер и политик Сергей Сивохо умер в возрасте 54 лет. Об этом сообщили издания УНИАН и «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу артиста. Информацию также подтвердила подруга господина Сивохо Светлана Бердецкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Сивохо

Фото: Из личного архива Сергей Сивохо

Фото: Из личного архива

«Сегодня в 5:40 утра умер мой добрый друг, нежно любимый мной человек, большой друг Израиля, замечательный артист Сергей Анатольевич Сивохо. Вечная память Сергею»,— написала госпожа Бердецкая в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Утром 17 октября член Общественной палаты России Анна Ревякина сообщила о госпитализации Сергея Сивохо. По ее словам, у актера на фоне сепсиса развилась полиорганная недостаточность. Анна Ревякина предположила, что господина Сивохо, скорее всего, отключат от системы поддержки жизни «из-за безнадежности ситуации».

Сергей Сивохо родился в феврале 1969 года в Донецке. Он был участником КВН и членом жюри украинского телешоу «Лига смеха», также является совладельцем и продюсером «Мега-радио» и студии «Квартал 95». Принял участие в съемках десятков фильмов и сериалов, в том числе «Моей прекрасной няни». С октября 2019-го по март 2020 года занимал пост советника секретаря украинского Совета нацбезопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. После этого он возглавил Нацплатформу примирения и единства (НППЕ).

О том, что говорил «Ъ» Сергей Сивохо о Донбассе накануне начала военной операции,— в интервью «У Владимира Александровича был момент, когда можно было прижать и перекрыть кислород тем, кто за войну».

Милена Костерева