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Коммерсантъ FM
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Украинского шоумена Сергея Сивохо отключат от системы поддержки жизни

Продюсера «Квартала 95» Сивохо отключат от системы поддержки жизни

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Украинский актер и продюсер Сергей Сивохо был госпитализирован, сообщила член Общественной палаты России Анна Ревякина. По ее словам, у 54-летнего шоумена на фоне сепсиса развилась полиорганная недостаточность.

«Из-за безнадежности ситуации его, скорее всего, будут отключать от системы поддержки жизни... Сообщают, что врачи сказали, чтобы близкие прощались»,— написала она в Telegram.

Сергей Сивохо был участником КВН и членом жюри украинского телешоу «Лига смеха», также является совладельцем и продюсером «Мега-радио». Снялся в десятке фильмов и сериалов, в том числе в «Моей прекрасной няне». С октября 2019-го по март 2020 года занимал пост советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Был креативным продюсером студии «Квартал 95», одним из основателей которой был президент Украины Владимир Зеленский.

Лаура Кеффер

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