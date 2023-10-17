Сергей Сивохо: биография и политические взгляды

17 октября скончался украинский телеведущий и продюсер Сергей Сивохо. Чем он известен и какие политические взгляды исповедовал — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: facebook.com / sivokho Фото: facebook.com / sivokho

Сивохо Сергей Анатольевич родился 8 февраля 1969 года в Донецке. Окончил Донецкий политехнический институт (ДПИ) по специальностям «инженер-металлург» и «экономист», затем — Донецкий институт предпринимательства по специальности «менеджер организаций».

Во время обучения играл в КВН в составе команд ДПИ и «Дрим-Тим». Получил известность благодаря музыкальным пародиям на Луи Армстронга, Сергея Крылова, Владимира Преснякова и Сергея Челобанова.

С 2011 по 2013 год — креативный продюсер программы «Большая разница по-украински». С 2015 года вел программу «Кто пришел к Сивохо?» на «Радио Пятница». Был совладельцем и продюсером донецкой радиостанции «Мега-радио».

На российском телевидении также вел программы «Раз в неделю» (РТР и ТВ-6), «Бис» (ТВ-6), «Как стать звездой» (ТВ-6), «Скрытая камера» (СТС). На родине работал над программами «Моя хата с краю» («Интер»), «Вырванный из толпы» («Интер»), «Что? Где? Когда?» («Интер»), «Лига смеха» (1+1) и другими.

В 2014 году после смены власти на Украине поддержал Партию регионов и выходил на акции против Майдана. Во время президентской кампании 2019 года поддерживал ставшего президентом Владимира Зеленского, вместе с которым работал в студии «Квартал 95».

В июне 2019 года выдвинулся от партии «Слуга народа» в депутаты Верховной рады по одномандатному округу №49 Донецкой области (Константиновка, Дружковка, Константиновский и Красноармейский районы). По словам Сергея Сивохо, причиной этого решения стали личные взаимоотношения с президентом Владимиром Зеленским, который не мог найти «мажоритарщиков именно в Донецкой области» и попросил о помощи. Во время предвыборной кампании господин Сивохо называл приоритетом восстановление Донбасса и его реинтеграцию в состав остальной Украины. По информации СМИ, агитацией в интернете занималась компания Pragmatico, связанная с пророссийским политиком Виктором Медведчуком. В итоге Сергей Сивохо занял третье место и проиграл выборы.

С 21 октября 2019 года по март 2020 года являлся внештатным советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова. Согласно информации СМИ, занимался вопросами реинтеграции и восстановления Донбасса. Работал на общественных началах.

В январе 2020 года господин Сивохо появился в телемарафоне «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса», который вышел в эфир на пророссийском телеканале «112 Украина».

С февраля 2020 года возглавил «Национальную платформу примирения и единства». Занимался гуманитарной помощью переселенцам и жителям на линии соприкосновения, выработкой соглашений о перемирии. Предполагалось, что проект займется налаживанием диалога между Киевом и Донбассом через общественные, медицинские и образовательные организации. В марте 2020 года на презентации платформы произошла стычка с националистами из-за того, что Сергей Сивохо назвал конфликт на Донбассе внутренним (по некоторым данным, на встрече присутствовали ветераны батальона «Азов», признанного террористическим в России). Вскоре его лишили статуса внештатного советника секретаря совбеза по требованию правой оппозиции и ряда депутатов Рады от пропрезидентской партии «Слуга народа».

Согласно интервью Сергея Сивохо «Ъ», он считал «полностью виноватыми» в ситуации на востоке Украины предыдущие власти, в том числе президента Петра Порошенко. По словам продюсера, «с людьми из Донбасса не работает силовое решение: на силу моментально возникает контрсила».