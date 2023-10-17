Областные власти примут решение о схеме управления Тулуном после задержания мэра

Иркутский губернатор Игорь Кобзев направил в Тулун начальника управления по региональной политике Александра Гоголева. Он должен представить главе региона «конкретные предложения по схеме управления городом» после задержания мэра Юрия Карих.

«Следователи предполагают, что в 2019 году в городе шло незаконное вселение людей в аварийное жилье, а после их расселяли, как нуждающихся в этом»,— сообщил господин Кобзев в своем Telegram-канале. По его словам, задержание мэра не должно отразиться на реализации проектов в Тулуне.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», помимо Юрия Карих обвинения в мошенничестве предъявлены еще пяти фигурантам. В их числе бывший председатель комитета по управлению муниципальным имуществом тулунской мэрии.

По данным сайта городской администрации, Юрий Карих руководит Тулуном с 2010 года. До этого четыре года возглавлял городскую думу.

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Валерий Лавский