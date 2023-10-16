Мэр Тулуна задержан по подозрению в мошенничестве

В Иркутской области сотрудниками следственного комитета задержан мэр города Тулун (Иркутская область), подозреваемый в мошенничестве при переселении граждан из аварийного жилья.

Как считают правоохранители, глава Тулуна вместе с сотрудниками администрации разработал преступную схему по незаконному вселению лиц в аварийное жилье. В дальнейшем эти люди расселялись как нуждающихся в переселении.

Кроме мэра, фигурантами дела являются еще пять человек, включая бывшего председателя КУМИ администрации Тулуна, сообщает СУ СКР по Иркутской области.

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Оксана Павлова