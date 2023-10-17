«Спрос на цифровые технологии значительно превышает предложение»

Годовой объем IT-услуг в Краснодарском крае по итогам прошлого года составил 96 млрд руб., что на 5% больше, чем годом ранее. Региональный директор консалтинговой технологической компании Axenix (ранее Accenture) Виктория Супрунова уверена, что в ближайшее время рынок покажет еще более значительный рост.



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«По валовому региональному продукту Краснодарский край входит в топ-10 России, занимая седьмое место. Объем ВРП и объем рынка IT-услуг показывают, что в регионе есть стабильный спрос на IT-решения. Эксперты прогнозируют, что данный спрос будет расти на 5% в ближайшие года-два. Однако, на мой взгляд, темпы роста будут выше.

После ухода зарубежных компаний с российского рынка задача локализации информационных технологий стала критичной для большого количества компаний. К примеру, нашу компанию в апреле прошлого года отключили от всех информационных сервисов, которые мы получали в рамках глобальной корпорации по модели SaaS (Software as a Service). У нас было около трех недель для того, чтобы подготовиться к этому отключению и создать локальный IT-ландшафт, достаточный для продолжения работы.

В результате всех этих событий рынок сильно изменился. Многие поставщики IT-сервисов и (или) консалтинговых услуг с испытанием не справились и ушли. Нагрузка на оставшиеся компании, соответственно, значительно возросла.

Главный тренд сегодня — импортозамещение и в части аппаратного, и в части программного обеспечения. Отечественный и иностранный бизнес, работающий на рынке России, интенсивно работают над созданием IT-архитектур, которые не подвержены санкционным рискам. За последний год на рынке появились десятки новых продуктов, вендоры которых заявляются о готовности замещать решения, являющиеся мировыми лидерами.

Важнейшим фактором, серьезно влияющим на темпы развития нашей индустрии, является острый дефицит кадров. Несмотря на то, что профильные технические вузы Краснодара ежегодно выпускают более 10 тыс. студентов по IT-специальностям, учебным заведениям нужно помогать готовить новое поколение грамотных специалистов. IT-компании активно вовлекаются в этот процесс».

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