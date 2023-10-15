Песков: Си и Путин пообщаются с глазу на глаз в Пекине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в ходе визита Владимира Путина в Пекин он проведет неформальные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в формате тет-а-тет. По словам представителя Кремля, в ходе беседы они обсудят текущую международную обстановку.

«В гостях у председателя Си будет очень много гостей. Хотя президент Путин будет главным гостем. Но то, что они найдут время для того, чтобы доверительно пообщаться с глазу на глаз, в этом у меня нет сомнений. Очень большое внимание они уделят международной обстановке, потому что и Россия, и Китай играют очень существенную роль в международных делах»,— сообщил господин Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Также в ходе беседы Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят совместные российско-китайские проекты и общую деятельность Китая и РФ в рамках различных международных структур и организаций, подчеркнул Дмитрий Песков.

Третий форум международного сотрудничества «Один пояс — один путь» пройдет в Пекине 17–18 октября. Российский президент Владимир Путин принял приглашение Си Цзиньпина посетить это мероприятие.

В преддверии визита в Китай господин Путин заявил, что Москва и Пекин, в отличие от Запада, не создают никаких военных союзов. Он подчеркнул, что Москва выстраивает взаимовыгодные двусторонние отношения с Китаем, наращивая экономическое сотрудничество, но разговоров о создании военного альянса двух государств никогда не велось. По словам российского президента, США заставляют своих союзников ухудшать отношения с Россией и Китаем.

Что ожидается на форуме — в материале «Ъ» «У "одного Китая" много противников».

Александр Кислов