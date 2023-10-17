Омским министрам урезали срок

Губернатор Омской области Виталий Хоценко, вступивший в должность всего месяц назад, решил серьезно реформировать работу регионального правительства. Он внес на рассмотрение заксобрания поправки, согласно которым министры будут переведены на контракты сроком в один год. Предполагается, что реформа повысит эффективность кабмина, но она может привести и к противоположному результату, предупреждает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Омской области Виталий Хоценко

Фото: Владимир Петровский, Коммерсантъ Губернатор Омской области Виталий Хоценко

Фото: Владимир Петровский, Коммерсантъ

Предложенный Виталием Хоценко законопроект исключает министров из перечня членов областного правительства. В составе кабмина остаются только председатель и его заместители, включая первого зама. Контракт с ними планируется подписывать на весь срок полномочий главы региона. С министрами же контракт будет ограничен одним годом.

«Исключение министров из состава правительства позволит повысить ответственность заместителей председателя и существенно увеличит скорость принятия решений,— объяснила “Ъ” пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.— Кроме того, заключение годовых контрактов с должностными лицами также положительно скажется на эффективности их деятельности».

В Сибири подобная система не встречается, но, по словам госпожи Ахвердиевой, она хорошо зарекомендовала себя в ряде других регионов, например в Ставропольском крае. Напомним, в 2013–2019 годах Виталий Хоценко занимал пост ставропольского министра энергетики, промышленности и связи, а под началом губернатора края Владимира Владимирова работал еще раньше — в бытность того первым заместителем главы Ямало-Ненецкого автономного округа. И как раз господин Владимиров с подчиненными никогда не церемонился. Например, в феврале 2015 года, после ареста министра спорта, он поручил проверить всех чиновников не детекторе лжи, а в 2021-м, после ареста одного из своих заместителей, и вовсе распустил региональное правительство.

В настоящее время в состав правительства Омской области входят сам губернатор Хоценко в качестве председателя кабмина (по словам Мины Ахвердиевой, он и дальше будет совмещать эти посты), его первый заместитель Дмитрий Ушаков, девять «простых» заместителей, четверо из которых по совместительству являются министрами (труда и социального развития, образования, финансов, цифрового развития), а также еще 12 министров.

Виталий Хоценко не единственный губернатор, затеявший изменения в региональном правительстве после недавней победы на выборах. Так, избравшийся на второй срок глава Орловской области Андрей Клычков упразднил ключевую должность своего первого заместителя — руководителя администрации губернатора и председателя правительства региона. Ранее ее занимал Вадим Соколов, которого господин Клычков делегировал в Совет федерации. Теперь его полномочия будут распределены между двумя чиновниками: один станет заместителем губернатора по внутренней политике и будет также представлять Андрея Клычкова в областном совете, а второй возглавит администрацию губернатора и правительство региона.

В Воронежской области тоже планировалось серьезно изменить структуру правительства, введя отдельный пост премьера. Сейчас его занимает переизбравшийся на второй срок губернатор Александр Гусев. В конце августа господин Гусев говорил, что у председателя правительства будет один первый заместитель и шесть отраслевых, а у губернатора — два заместителя. Но в итоге, согласно принятым облдумой поправкам, губернатор остался главой правительства. Теперь в кабмине будет три ключевые должности: первый зампред — руководитель аппарата губернатора и правительства, еще один первый заместитель председателя правительства и заместитель губернатора по региональной политике. Александр Гусев считает это правильным шагом в условиях появления дополнительных задач, связанных со специальной военной операцией, обеспечением безопасности жителей и экономическими санкциями. «Структуру вертикализировали»,— подытожил глава региона. В целом же изменения оказались формальными: департаменты переименованы в министерства и введены две новые структуры — министерство региональной безопасности и министерство внутренней политики.

А вот у самарского губернатора Дмитрия Азарова, который тоже переизбрался на второй срок, возникли неожиданные сложности с переназначением премьера областного правительства. По данным собеседников “Ъ”, кандидатуру занимавшего этот пост первого вице-губернатора Виктора Кудряшова, близкого соратника господина Азарова еще со времен работы в самарской мэрии, якобы не одобрили в администрации президента. Поводом могла стать ситуация вокруг сына господина Кудряшова Юрия: на прошлой неделе в Госдуме потребовали проверить молодого человека на предмет «антироссийских заявлений». Вероятно, Виктор Кудряшов какое-то время будет работать с приставкой «врио», поскольку губернатор не ограничен в сроках формирования кабмина. Сам господин Кудряшов-старший не располагает информацией о том, что его кандидатура не согласована, заявил он “Ъ”, отказавшись от подробных комментариев.

Сибирский политолог Александр Чернявский считает кадровую реформу Виталия Хоценко противоречивой. «Для губернаторов срочные контракты — удобный инструмент для кадровой ротации, если чиновник не справляется с порученным участком работы. С другой стороны, вряд ли в таком варианте можно говорить о стратегическом развитии отраслей, если министр может через год вылететь из власти»,— отмечает эксперт.

Валерий Лавский, Новосибирск; Сергей Толмачев, Воронеж; Сабрина Самедова, Самара; Андрей Прах