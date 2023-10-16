Google 15 минут отображал доллар по 62 рубля из-за сбоя

Поисковик Google по запросу «курс доллара» примерно в 21:20 мск выдавал ошибочное значение курса в 62,62 руб. Через 15 минут валюта стала отображаться в поисковике по курсу — 97,43 руб., что близко к реальному значению на Мосбирже (97,39 руб.).

На сбой обратили внимание пользователи Telegram. РБК сообщает, что проблемы с некорректным отображением валютных данных могли возникнуть раньше, поскольку, например, выдача неверных сведений по биткоину фиксировалась с 21:05 мск (до 21:30 мск).

Это не первый случай, когда Google выдает ошибочные данные по валютам. 7 июня 2023 года пакистанский сайт Geo News сообщал об ошибке поисковика, в результате курс доллара к рупии был ниже на 35% реального. Издание тогда объяснило сбой проблемами с поисковым движком сайта.