При стрельбе в Брюсселе погибли два человека

В центре Брюсселя поздно вечером неизвестный начал стрелять по людям, погибли два человека. Об этом сообщает AP со ссылкой на местную полицию. По данным бельгийского ТВ, погибшие были шведами. Ведутся поиски нападавшего. Из-за стрельбы был остановлен футбольный матч между Бельгией и Швецией на брюссельском стадионе «Эйзель», сообщает Reuters.

При этом на фоне сообщений о стрельбе в X (экс-Twitter) были опубликованы два видео. На одном видео мужчина представляется Слайемом Слума, называет себя членом ИГ (Исламское государство, запрещено в России) и говорит, что «убил неверных». Мужчина говорит, что «отомстил за мусульман, которые умирают за религию». На втором видео, снятом издалека, мужчина в той же куртке несколько раз стреляет в человека на первом этаже офиса.

Накануне мужчина с именем Слайем Слума писал в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) об убитом мальчике-палестинце, зарезанном в Чикаго. Мужчина заявил, что, если бы погибший мальчик был христианином, его убийство признали бы терроризмом, а не жестоким преступлением.

Накануне 71-летний Джозеф Чуба в пригороде Чикаго напал на семью палестинцев, получивших убежище в США. Шестилетний мальчик погиб на месте от ножевых ранений, его 32-летняя мать умерла уже в больнице. Нападавшему предъявлено обвинение в убийстве на почве ненависти.

Анастасия Ларина