Минфин заложил в проект бюджета дивиденды Сбербанка от 50% прибыли

Заместитель министра финансов Владимир Колычев сообщил, что в проекте российского бюджета заложена выплата Сбербанком по итогу 2023 года дивидендов в размере «не менее 50%» чистой прибыли кредитной организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Колычев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Владимир Колычев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Пока не менее 50%. Давайте так, чтобы без вариантов интерпретации — в бюджет заложено 50%»,— сообщил замминистра финансов Владимир Колычев. «Не менее точно, может быть, больше, посмотрим»,— добавил он.

10 октября Сбербанк представил сокращенные финансовые результаты по РСБУ за девять месяцев. Общая чистая прибыль банка с начала года составила 1,13 трлн руб.

В 2022 году чистая прибыль Сбербанка по МСФО составила 270,5 млрд руб. после рекордных 1,246 трлн руб. прибыли годом ранее. По итогам 2022 года Сбербанк направил на дивиденды рекордные 565 млрд руб.

Согласно прогнозу Сбербанка, чистая прибыль в 2023 году может превысить докризисный уровень. Банк планирует превысить прогноз по рентабельности на 2023 год, составляющий более 22%. В сентябре Сбербанк заявил о намерении направить на дивиденды не менее 50% прибыли.

За пять лет размер дивидендов на одну акцию Сбербанка вырос в 1,6 раза. Если по итогам 2018 года Сбербанк заплатил дивиденды в размере 16,0 руб. на акцию, то в 2022 году — 25 руб.

Анастасия Ларина