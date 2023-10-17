С заказчика не сняли стружку

Обанкротившемуся генподрядчику строительства второй очереди завода ориентированно-стружечных плит (ОСБ) в Уфимском районе ООО «ПСЙ» не удалось взыскать с «Кроношпана ОСБ» около 1,2 млрд руб. задолженности и процентов. Арбитражный суд Башкирии отказал истцу, частично удовлетворив встречные требования ответчика и признав состоявшимся сальдирование между сторонами по договору генподряда в размере 595,8 млн руб. Конкурсный управляющий «ПСЙ» Айдар Валеев намерен обжаловать решение суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд первой инстанции поставил точку в споре «Кроношпан ОСБ» с генподрядчиком

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Суд первой инстанции поставил точку в споре «Кроношпан ОСБ» с генподрядчиком

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии отказал ООО «ПСЙ» в иске о взыскании с ООО «Кроношпан ОСБ» 902,3 млн руб. задолженности по договору генподряда. Встречные исковые требования «Кроношпана ОСБ» частично удовлетворены. Признано состоявшимся сальдирование встречных предоставлений (зачет встречных требований) между сторонами по договору генподряда в размере 595,8 млн руб.

В сентябре истец просил уточнить исковые требования и дополнительно взыскать с ответчика 287,9 млн руб. процентов за пользование чужими средствами. «Кроношпан ОСБ» возражал, заявив, что уточнение заявлено через два года после возбуждения дела в суде, направлено на срыв судебного заседания. Суд поддержал позицию ответчика и отказался принимать уточнения.

Спорная задолженность в размере 902,3 млн руб. образовалась по договору генподряда от 2016 года. «ПСЙ», как генподрядчик, до осени 2018 года вел строительство второй очереди деревообрабатывающего комплекса ориентированно-стружечных плит (ОСБ) в Уфимском районе. Как уточняется в материалах дела, предъявленная сумма состоит из задолженности по подписанным ответчиком актам выполненных работ за 2017 год — 406,3 млн руб. и 495,9 млн руб. по актам за 2018 год, которые не были приняты и подписаны.

В 2019 году «Кроношпан ОСБ» не ответил на досудебную претензию «ПСЙ». В дальнейшем компания исковые требования не признала. По мнению истца, подрядчик не вправе требовать выплаты полной договорной цены, если выявлены не устраненные за его счет недостатки объекта. На момент завершения договора генподряда у «ПСЙ» была задолженность перед «Кроношпаном ОСБ» на 151 млн руб. Позднее она увеличилась, поскольку были выявлены дополнительные недостатки, которые генподрядчик не устранил, отмечается в деле.

ООО «ПСЙ» зарегистрировано в 2012 году в Уфе с уставным капиталом 5 млн руб. Компания специализировалась на строительстве жилых и нежилых зданий, принадлежит «ПСЙ холдинг Б.В.» (Нидерланды). В 2021 году «ПСЙ» был признан банкротом. В настоящее время требования кредиторов, включенные в реестр, составляют более 440 млн руб., в том числе 12 млн руб. — задолженность по зарплате.

ООО «Кроношпан ОСБ» зарегистрировано в 2016 году в Уфимском районе, принадлежит ООО «Кроношпан ГМХ» (основным владельцем является кипрское Kronospan Holdings East Limited). Производит фанеру, древесные плиты и другие аналогичные материалы. В 2022 году чистая прибыль компании составила 2 млрд руб. при выручке 9 млрд руб.

В переписке сторон и протоколах совместных совещаний сообщалось, что «ПСЙ» с самого начала не соблюдало сроки строительства. Так, 29 декабря 2016 года на стройплощадке были только четверо рабочих. «Кроношпан ОСБ» неоднократно требовал ускорить работы. В 2018 году заказчик направил «ПСЙ» протокол окончательной приемки с претензиями в связи с невыполнением условий генподряда. Из решения суда следует, что в том же году «ответчик своими силами и силами привлеченных подрядчиков завершил строительство объекта». В дальнейшем был выявлен ряд недостатков выполненных работ. Несколько строительно-технических экспертиз установили, что стоимость их устранения составит 460 млн руб. Также «Кроношпан ОСБ» включил в сумму претензий неустойку в размере 459,6 млн руб., из которых 140 млн руб. были погашены по банковской гарантии.

Отказывая в удовлетворении иска «ПСЙ», суд, в частности, отметил, что компания не выполнила свои обязательства в срок, а оставляя без рассмотрения встречный иск «Кроношпан ОСБ», указал, что компания уже подала заявления о включении в реестр требований кредиторов «ПСЙ».

Конкурсный управляющий «ПСЙ» Айдар Валеев сообщил «Ъ-Уфа», что с решением суда не согласен и подаст апелляционную жалобу. Также он обжаловал отказ в принятии к рассмотрению уточненных исковых требований в размере 287,9 млн руб.

В «Кроношпане ОСБ» спор не прокомментировали.

«Перспектива отмены или изменения решения суда в апелляции, на наш взгляд, минимальна. Связано это с тем, что в основе решения суда лежит проведенная судебная экспертиза, определившая стоимость качественно выполненных ООО «ПСЙ» работ, которые подлежат оплате заказчиком,— полагает старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин. — Назначение повторной экспертизы апелляционным судом чрезвычайно маловероятно, а без нее стоимость выполненных подрядчиком работ (обязательство по оплате которых было сальдировано заказчиком) не может быть поставлена под сомнение».

Влада Шипилова