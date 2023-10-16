Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд отправил замначальника СКР по ТиНАО Соснина под домашний арест

Басманный суд Москвы отклонил ходатайство об аресте замначальника следственного отдела Следственного комитета по ТиНАО Евгения Соснина и избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. До 15 октября Евгений Сосин будет находиться под домашним арестом в квартире в подмосковном Одинцово.

По данным ТАСС, Евгений Сосин подозревается по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), а также по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере).

Как сообщили «Известия», следствие полагает, что Евгений Соснин от имени фирмы, принадлежащей его матери, заключил договор на аренду земли в Ростовской области, «но не заплатил больше 6 млн руб.».

Ст. 289 УК предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тыс. руб. или в размере зарплаты осужденного за период до двух лет либо лишение права занимать определенные должности на срок до пяти лет. По ст. 165 УК предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишение свободы сроком до двух лет.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...