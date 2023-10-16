Суд отправил замначальника СКР по ТиНАО Соснина под домашний арест

Басманный суд Москвы отклонил ходатайство об аресте замначальника следственного отдела Следственного комитета по ТиНАО Евгения Соснина и избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. До 15 октября Евгений Сосин будет находиться под домашним арестом в квартире в подмосковном Одинцово.

По данным ТАСС, Евгений Сосин подозревается по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), а также по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере).

Как сообщили «Известия», следствие полагает, что Евгений Соснин от имени фирмы, принадлежащей его матери, заключил договор на аренду земли в Ростовской области, «но не заплатил больше 6 млн руб.».

Ст. 289 УК предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тыс. руб. или в размере зарплаты осужденного за период до двух лет либо лишение права занимать определенные должности на срок до пяти лет. По ст. 165 УК предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишение свободы сроком до двух лет.