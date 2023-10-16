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Коммерсантъ FM
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Власти расширят валютный контроль на зарубежных «дочек» экспортеров

Минфин предложил обязать экспортеров представлять Центробанку консолидированную отчетность о валютных активах и обязательствах с учетом всех «дочек», в том числе зарубежных. Проект изменений Минфина приводят «Ведомости». В пресс-службе Минфина подтвердили, что этот документ одобрен правовой комиссией сегодня, 16 октября.

Изменения предлагается внести в закон о валютном контроле. Новые правила должны начать действовать не сразу, а с 1 января 2024 года, чтобы резиденты адаптировались. Законопроект согласован с другими ведомствами, которые курируют вопросы валютного контроля, его уже внесли в правительство.

Сейчас крупнейшие экспортеры должны представлять в Банк России информацию о получении ими средств по внешнеторговым контрактам в иностранной валюте с оплатой в пользу нерезидентов. Однако если в нынешнем законодательстве речь идет лишь о юрлице, которое выступает стороной договора, Минфин предлагает расширить меры на всю группу.

Для этого Центробанк составит непубличный перечень экспортеров, которые должны будут передавать такие сведения. Сейчас этот перечень публичный, в него входят компании с суммой на счетах в иностранных банках или с задолженностью перед нерезидентами, превышающей $2 млрд.

В пояснительной записке говорится, что поправки позволят более эффективно оценивать равномерность притока и оттока иностранной валюты и своевременно находить потенциальные дисбалансы. С 16 октября крупнейших экспортеров (43 группы компаний) обязали репатриировать и продавать валютную выручку. На счет должно зачисляться не менее 80% (от этой суммы 90% валютной выручки экспортеры должны продавать на рынке в течение двух недель). Компании должны реализовывать больше 50% экспортного контракта за 30 дней.

Подробнее — в материале «Выручке назначили процент».

Анастасия Ларина

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