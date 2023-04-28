Протодиакона Андрея Кураева окончательно лишили сана

Протодиакон Московской епархии Андрей Кураев лишен сана, говорится в указе патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Документ датирован 28 апреля. Решение епархиального суда о лишении Андрея Кураева сана патриарх утвердил еще 4 апреля 2021 года, при этом действовал мораторий на издание соответствующего указа, сегодня он был отменен. Андрей Кураев заявил, что к сегодняшнему решению отнесся спокойно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Сегодняшним документом действие моратория прекращается. «В связи с тем, что за более чем два года, истекшие с решения Епархиального суда Москвы об извержении вас из священного сана и наложения моратория на издание о том указа с целью предоставить вам время для переосмысления вами своей позиции и возвращения на путь Церкви, вы не проявили ни на словах, ни в делах признаков покаяния и в том числе не прекратили свою деструктивную деятельность»,— обосновывается решение об отмене моратория.

«Мое отношение к этому спокойное. Действие вполне ожидаемое»,— прокомментировал RTVI Андрей Кураев. По его словам, лишение сана может отразиться на его судьбе «непредсказуемо». «Дело в том, что это может быть некоей отмашкой уже для светских силовых структур, дескать, “это уже не наш, его можно кушать”. Свидетельств этого у меня нет, но исключать такое нельзя»,— сказал он.

Патриарх Кирилл отстранил Андрея Кураева от проведения служб в апреле 2020 года. Решение было принято в ответ на «оскорбление памяти» настоятеля Богоявленского Елоховского кафедрального собора протоирея Александра Агейкина. Он умер от последствий коронавируса. «В моей памяти сей недопротопресвитер останется как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере ВИП-сервиса»,— написал в LiveJournal о протоирее Александре Агейкине Андрей Кураев.

Сам Андрей Кураев говорит, что «его история началась три года назад, 28 апреля 2019 года, когда патриарх запретил ему служить и отдал под суд».

В августе 2022 года Никулинский районный суд Москвы оштрафовал Андрея Кураева на 30 тыс. руб. за дискредитацию армии.

Мария Федотова