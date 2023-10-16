Четвертый адвокат Навального Федулов покинул Россию

Четвертый адвокат Алексея Навального Александр Федулов, который должен был представлять интересы оппозиционера сегодня в суде, покинул Россию. На прошлой неделе трех его коллег арестовали по делу о создании экстремистского сообщества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Федулов

Фото: Соцсети Александра Федулова Александр Федулов

Фото: Соцсети Александра Федулова

Сегодня утром адвокат Александр Федулов перестал выходить на связь и не пришел на заседание по делу Алексея Навального. Сторонники политика предполагали, что Александра Федулова задержали, как трех других адвокатов Алексея Навального. Позднее телеканал RT опубликовал видео из аэропорта, на котором, предположительно, был запечатлен адвокат.

Отъезд из России подтвердил сам Александр Федулов. «Ситуация сложилась странная. Арест наших коллег, защищавших Навального, внес существенные коррективы в работу оставшихся на свободе защитников»,— сообщил адвокат в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

13 октября прошли обыски у адвокатов Алексея Навального Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина. В тот же день их арестовали по делу об экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282 УК РФ). Судебные заседания проходили в закрытом режиме по ходатайству следствия.

Как сообщил соратник политика Иван Жданов (признан иноагентом), адвокатов обвиняют в том, что они, используя свой статус, «обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным А.А., который тем самым продолжил осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества».

4 августа Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к 19 годам особого режима по делу о создании экстремистского сообщества (Фонда борьбы с коррупцией, ФБК, признан в РФ экстремистской организацией и запрещен) по совокупности с другим наказанием.

Подробнее — в материале «У Алексея Навального увели адвокатов».

Анастасия Ларина