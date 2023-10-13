Трое адвокатов Навального арестованы по делу об экстремистском сообществе

В Басманном суде Москвы вечером 13 октября были произведены аресты трех адвокатов оппозиционера Алексея Навального по делу об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282 УК РФ), сообщает пресс-служба суда. Меру пресечения защитникам Игорю Сергунину и Алексею Липцеру санкцированила судья Евгения Николаева, а адвокату Вадиму Кобзеву — судья Елена Ленская.

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Все три судебных заседания проходили в закрытом режиме по ходатайству следствия. При избрании меры пресечения Игорю Сергунину, как сообщает «Интерфакс», следователь сказал суду, что в ходе заседания будут разглашаться личные данные фигуранта, а также сведения, составляющие охраняемую законом тайну, в том числе адвокатскую, и попросил закрыть процесс. Суд поддержал ходатайство следствия. По аналогии были закрыты и два других процесса.

Игорь Сергунин, Алексей Липцер и Вадим Кобзев были задержаны сегодня утром. В коллегии, в которой состоят господа Сергунин и Липцер, прошел обыск. Иван Жданов (признан иноагентом), соратник Навального, опубликовал в X выдержку из материалов уголовного дела, по которому проходят трое защитников. В ней говорится, что, по версии следствия, «адвокаты, используя свой статус для доступа в исправительное учреждение, обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным А.А., который тем самым продолжил осуществлять функций лидера и руководителя экстремистского сообщества».

Алексей Навальный ранее был осужден за мошенничество, а также по ряду других обвинений, в том числе за создание экстремистского сообщества — Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в РФ экстремистской организацией и запрещен). Навальный отбывает 19-летний срок в колонии особого режима.