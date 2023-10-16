ГК «Покровский»: Гонконг заинтересован в активном развитии торговых отношений с Россией

13 октября в Гонконге завершилась деловая миссия российских экспортеров продукции АПК, организованная Минсельхозом РФ совместно с федеральным центром «Агроэкспорт».

Помимо руководства аграрного ведомства и Россельхознадзора в мероприятии приняли участие более 20 ведущих компаний-поставщиков продовольствия. Группа компаний «Концерн «Покровский» в составе правительственной делегации представляла сельскохозяйственный сектор.

Как отметил заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин, Гонконг является одним из ведущих экономических центров Восточной Азии и перспективным партнером России в регионе. По данным «Агроэкспорта», за январь-август 2023 года Россия почти вдвое увеличила экспорт продукции АПК в Гонконг, и в перспективе объем поставок может вырасти в 3 раза. Деловая программа мероприятия включала пленарную сессию и круглый с тол, выездные рабочие поездки, а также около 250 индивидуальных бизнес-переговоров между российскими и гонконгскими компаниями.

Бизнес-миссия российских агроэкспортеров прошла накануне визита президента РФ Владимира Путина и его переговоров с председателем КНР Си Дзиньпинем в рамках международной конференции «Один пояс – один путь». По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между странами по итогам трех кварталов 2023 года вырос на 29,5 % и составил почти $176,4 млрд. «В этом есть вклад и Гонконга, который в начале года отменил все карантинные ограничения и активно наращивает объемы торговли, напомнил генеральный консул России в Гонконге Анатолий Каргаполов.

«Гонконг – не только крупный импортер продовольствия из разных стран мира, но и точка входа на рынок материкового Китая. Порт Гонконга, который мы посетили, является крупным логистическим хабом Юго-Восточной Азии и обладает развитой инфраструктурой для доставки грузов по континенту. В рамках бизнес-миссии мы провели переговоры с местными компаниями, в том числе трейдинговыми, и заинтересованы в активном развитии торговых отношений», – отметила коммерческий директор ГК «Концерн «Покровский» Екатерина Кравченко.

По ее словам, сейчас основные запросы касаются гранулированного свекловичного жома, причем покупателей интересуют крупные партии – от 5-10 тыс. тонн.

Данная побочная продукция сахарного производства широко применяется в животноводстве в качестве корма, ценится за высокие питательные характеристики и пользуется активным спросом на мировом рынке.

Концерн «Покровский» экспортирует жом и патоку в более чем два десятка стран – Ближнего Востока, Азии и Африки. В Китай первую партию гранулированного жома группа компаний отправила в начале 2022 года. По словам Екатерины Кравченко, в течение года спрос на жом на китайском рынке вырос в 10 раз. До конца 2023 года компания планирует нарастить экспорт жома в Китай до 15 тыс. тонн.

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