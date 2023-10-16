Мэр города Тулун в Иркутской области задержан по подозрению в мошенничестве

В Иркутской области следователями Следственного комитета России (СКР) задержан мэр Тулуна Юрий Карих. Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, он подозревается в мошенничестве при переселении граждан из аварийного жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Карих в 2019 году

Фото: Администрация Тулуна Юрий Карих в 2019 году

Фото: Администрация Тулуна

«По версии следствия, в 2019 году мэр города Тулуна вместе с подчиненными разработали и реализовали преступную схему по незаконному вселению лиц в аварийное жилье и дальнейшему их расселению. При этом нуждающимися в переселении они не были»,— уточняется в сообщении.

Помимо Юрия Карих обвинения в мошенничестве предъявлены еще пяти фигурантам, в их числе бывший председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулуна.

Примечательно, что информация об аресте Юрия Карих появилась в ряде региональных Telegram-каналов 2 октября. Спустя несколько часов после этого с заявлением об опровержении данного факта выступил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В этот день региональное управление СКР заявляло лишь о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества при переселении граждан из ветхого и аварийного жилья.

Влад Никифоров, Иркутск