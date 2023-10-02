Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Губернатор Приангарья опроверг задержание мэра Тулуна

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опроверг информацию о задержании мэра города Тулун Юрия Карих. Глава региона заявил об этом в своем Telegram-канале, объяснив публикацию желанием «прояснить ситуацию». Региональное управление СКР сообщило о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества при переселении граждан из ветхого и аварийного жилья.

Фото: Администрация Тулуна

Фото: Администрация Тулуна

«В Telegram-каналах появилась информация про задержание мэра Тулуна. Действительно, сегодня региональным следственным управлением СК ведется проверка в рамках возбужденного уголовного дела по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, а также по переселению граждан из подтопленных территорий. Юрий Карих допрашивается следственными органами, но на данный момент он не задержан»,— заявил господин Кобзев. О задержании мэра Тулуна написал Telegram-канал Babr Mash.

Губернатор Иркутской области также добавил, что «оценку действий главы города дадут правоохранительные органы».

Влад Никифоров, Иркутск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...