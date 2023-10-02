Губернатор Приангарья опроверг задержание мэра Тулуна

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опроверг информацию о задержании мэра города Тулун Юрия Карих. Глава региона заявил об этом в своем Telegram-канале, объяснив публикацию желанием «прояснить ситуацию». Региональное управление СКР сообщило о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества при переселении граждан из ветхого и аварийного жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Тулуна Фото: Администрация Тулуна

«В Telegram-каналах появилась информация про задержание мэра Тулуна. Действительно, сегодня региональным следственным управлением СК ведется проверка в рамках возбужденного уголовного дела по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, а также по переселению граждан из подтопленных территорий. Юрий Карих допрашивается следственными органами, но на данный момент он не задержан»,— заявил господин Кобзев. О задержании мэра Тулуна написал Telegram-канал Babr Mash.

Губернатор Иркутской области также добавил, что «оценку действий главы города дадут правоохранительные органы».

Влад Никифоров, Иркутск