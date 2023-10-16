Умер композитор культовых советских фильмов и мультфильмов Геннадий Гладков

На 89-м году жизни умер советский и российский композитор Геннадий Гладков. Он известен как автор музыки к кино и мультфильмам, в том числе к «Бременским музыкантам», «Малышу и Карлсону» и «Джентльменам удачи». О его смерти сообщил литературовед и критик Николай Подосокорский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Известность господину Гладкову принесла работа над мультфильмом «Бременские музыканты» (1969) и его продолжением «По следам бременских музыкантов» (1973), в котором он исполнил партию короля. Его музыка звучит более чем в 110 фильмах, в числе которых: «12 стульев» (1976), «Собака на сене» (1977), «Обыкновенное чудо» (1978), «Формула любви» (1984), «После дождичка в четверг» (1985), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987), «Дон Сезар де Базан» (1989), «Новые бременские» (2002).

В 2002-м был удостоен звания народного артиста Российской Федерации. Был членом Союза кинематографистов и Союза композиторов России. В 2014 году перенес инсульт.

Лаура Кеффер