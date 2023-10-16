Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Умер композитор культовых советских фильмов и мультфильмов Геннадий Гладков

На 89-м году жизни умер советский и российский композитор Геннадий Гладков. Он известен как автор музыки к кино и мультфильмам, в том числе к «Бременским музыкантам», «Малышу и Карлсону» и «Джентльменам удачи». О его смерти сообщил литературовед и критик Николай Подосокорский.

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Известность господину Гладкову принесла работа над мультфильмом «Бременские музыканты» (1969) и его продолжением «По следам бременских музыкантов» (1973), в котором он исполнил партию короля. Его музыка звучит более чем в 110 фильмах, в числе которых: «12 стульев» (1976), «Собака на сене» (1977), «Обыкновенное чудо» (1978), «Формула любви» (1984), «После дождичка в четверг» (1985), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987), «Дон Сезар де Базан» (1989), «Новые бременские» (2002).

В 2002-м был удостоен звания народного артиста Российской Федерации. Был членом Союза кинематографистов и Союза композиторов России. В 2014 году перенес инсульт.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...