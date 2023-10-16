Суд отказал кандидату в депутаты сельсовета в иске к избирательной комиссии

Судья Кировского райсуда Уфы Эльвира Вахитова отказала в удовлетворении иска Фариту Сафину, который просил признать незаконным и отменить итоги голосования по избирательному участку №1690 на выборах депутатов Совета сельского поселения Саитбабинского сельсовета Гафурийского района по одномандатному округ №4, сообщается на сайте суда. Решение суда еще не опубликовано.

Как указывается в исковом заявлении (есть в распоряжении «Ъ-Уфа»), Фарит Сафин 10 сентября проиграл выборы, но посчитал результат незаконным. Он подал иск к избирательной комиссии района и УИК №1690. Согласно заявлению, права истца были нарушены тем, что двое полицейских не подпустили его к столу, где производился подсчет. Также ему не давали список досрочно проголосовавших.

Решение суда истец планирует обжаловать.

Фарит Сафин в 2002-2005 годах был главой Саитбабинского сельсовета.

Венера Хисамова

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