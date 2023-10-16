Суд прекратил дело по иску Газпромбанка к «Мечелу» о взыскании акций ЧМК

Арбитражный суд Москвы прекратил судебное производство по иску Газпромбанка к компании «Мечел» о взыскании акций Челябинского металлургического комбината (ЧМК). Об этом говорится в материале дела в картотеке арбитражных дел.

Текст определения суд не разгласил. Слушания на завершающейся стадии дела проходили в закрытом режиме.

25 сентября Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве утвердил мировое соглашение по иску Газпромбанка к «Мечелу» и ЧМК по долгу на $244 млн. ЧМК должен был вернуть Газпромбанку кредит с 2013 по 2019 год через французский банк BNP Paribas, поручителем выступила компания «Мечел». Выплаты Газпромбанку были просрочены.

В рамках судебных разбирательств стороны подписали соглашение о реструктуризации кредитных обязательств. Часть долга «Мечела» была прощена. Остальная часть должна быть выплачена в течение двух лет.

Петр Бузлаев