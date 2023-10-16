Театр балета им. Якобсона арендует сцену для «Щелкунчика» за 8 млн рублей

СПб ГБУК «Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона» ищет подрядчика для оказания услуг по организации и проведению репетиций и показа спектакля «Щелкунчик». Как сообщается на сайте госзакупок, сцену хотят арендовать с 29 ноября по 5 декабря. Заплатить за аренду театр готов 8 млн рублей.

Согласно техзаданию, нужная театру сцена должна находится в здании учреждения культуры, расположенного в Центральном районе Петербурга. Вместимость зрительного зала должна быть не менее 750 мест. В общей сложности на площадке запланировано семь репетиций и четыре спектакля.

Отметим, что в основном здании Театра им. Якобсона на улице Маяковского уже почти два года идет капитальный ремонт. Поскольку данный театр — бюджетное учреждение, он ограничен в возможности заключать прямые договоры и производить закупку у единственного поставщика.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на техническое обслуживание Мариинского театра в Петербурге выделили 75 млн рублей.

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