На техническое обслуживание Мариинского театра выделили 75 млн рублей

ФГБУК «Государственный академический Мариинский театр» определило подрядчика для оказания услуг по комплексному техническому и эксплуатационному обслуживанию здания концертного зала театра и двух вспомогательных корпусов на улицах Писарева и Декабристов. Контракт на сумму 75 млн рублей будет подписан с компанией ООО «Чистая линия», сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентин Барановский, Коммерсантъ Фото: Валентин Барановский, Коммерсантъ

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо будет заниматься системами инженерно-технического обеспечения, оборудования и механизмов, оценивать состояние кровельных покрытий, а также обслуживать оборудование SPA-комплекса с саунами и бассейном в Северном Флигеле.

ООО «Чистая линия» зарегистрировано в 2022 года в Петербурге. За прошлый год, по данным СПАРК, компания отчиталась о выручке в размере более 25 млн рублей при чистой прибыли 2,5 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Мариинский театр построит в Шушарах терминал для хранения декораций за 278 млн рублей.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте